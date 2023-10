Binh Duong construit les parcs industriels du futur

Afin de maintenir son attractivité auprès des investisseurs, Binh Duong modernisera ses parcs industriels existants pour les rendre plus intelligents, et en même temps planifiera de nouveaux parcs industriels vers plus de modernité, d'écologie et de durabilité.

Suivant de près le décret 35 du gouvernement, la construction et le développement des parcs industriels de Binh Duong seront plus intensifs. En 2025, un parc industriel scientifique et technologique de 400 ha dans le district de Bàu Bàng sera opérationnel.

Dans le même temps, il est prévu de moderniser et de convertir les parcs industriels existants en parcs industriels sous-traitance, écologiques et innovants, urbains et de services conformément à la nouvelle orientation de la zone urbaine de Binh Duong pour la période 2021-2030, vision à l'horizon 2050.

Taux d'occupation de plus de 90%

Récemment, le Conseil populaire provincial a approuvé le projet de planification du parc industriel VSIP III (phase 2) de plus de 800 ha et du parc industriel de Cây Truong de 700 ha. Le VSIP III a été conçu comme un parc industriel multi-industriel, avec une priorité donnée à l'exploitation des industries de haute technologie, associées à des centres de services.

Le parc industriel de Cây Truong devrait également devenir un parc avec différents types d'industries attirant des projets d'investissement conformes à l'orientation de développement socio-économique de la province.

Actuellement, VSIP III a prévu une zone de construction phase 1 d'une superficie de plus de 196 ha, attirant plus de 30 projets, dont une usine de jouets du groupe Lego (Danemark) représente un investissement de plus de 1,3 milliard d'USD.

Binh Duong représente actuellement 9% en quantité et 13% en superficie du parc industriel national. À ce jour, le nombre total de parcs industriels prévus dans la province est de 33 avec une superficie totale de planification de 14.790 ha.

Actuellement, 29 parcs ont été créés, sur plus de 12.662 ha, dont 28 mis en service sur 11.962,81 ha, le dernier -parc industriel de Cây Truong- étant au stade des procédures d'investissement dans les infrastructures.

On peut constater que l'actuel fonds foncier des parcs industriels de Binh Duong a atteint un taux d'occupation assez élevé (91,45%). Au cours de la période à venir, le travail visant à attirer les investissements évoluera dans une direction plus écologique et plus intelligente.

Par conséquent, les parcs industriels existants et nouveaux ont besoin de solutions pour améliorer leur compétitivité et leur attractivité afin de tirer parti de la demande croissante.

Selon Nguyên Trung Tin, chef du Conseil provincial de gestion du parc industriel, il est prévu de poursuivre les nouveaux investissements et l'expansion des parcs industriels existants, avec des normes plus élevées en matière de sciences et technologies, de protection de l'environnement, en se concentrant sur les industries à haute valeur ajoutée répondant aux normes de plus en plus strictes des investisseurs internationaux.

L'arrivée de Lego stimule les investissements verts

L'usine Lego, de 44 ha, entrera officiellement en service à VSIP III en 2024. Il s'agira d'une des premières usines du pays qui répondra à 100% à sa demande d'énergie à partir du solaire. Ce sera la première usine neutre en carbone investie par Lego. De plus, Lego et VSIP ont planté 50.000 arbres pour compenser la végétation coupée pendant le processus de construction. En ce moment, Lego est en train de recruter une centaine de salariés.

Preben Elnef, directeur général de Lego Manufacturing Vietnam, a déclaré qu'il s'agissait d'une opportunité de reconnaître les impacts environnementaux et communautaires positifs que le groupe Lego a réalisés au Vietnam, ainsi que les progrès significatifs du groupe dans la construction d'une usine moderne et durable.

Dans le sillage de Lego, de nombreux investisseurs sont également intéressés à Binh Duong. Récemment, lors d'une réunion avec les dirigeants provinciaux, René Piil Perdesen, président en charge des affaires étrangères et de la politique publique de la région Asie-Pacifique du groupe A.P Moller Maersk (Danemark), a déclaré que son groupe souhaitait en savoir plus sur l'écosystème industriel de la province et l'orientation de développement à venir pour préparer un nouveau plan d'investissement dans des entrepôts et centres logistiques à grande échelle.

