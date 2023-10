Le PM rencontre des entreprises à participation étrangère au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Cette conférence présidée par le Premier ministre a vu la participation de dirigeants de différents ministères et organes, de représentants de 15 associations et de 180 entreprises issus d’investissements directs étrangers au Vietnam.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié les entreprises étrangères d'être venues investir au Vietnam, de partager avec le pays les défis et difficultés, de l’accompagner dans la construction d’une économie indépendante et autonome associée à une intégration internationale proactive et dynamique.

Dans une conjoncture marquée de nombreux défis et difficultés, les investisseurs restent déterminés à étendre leur production et leurs activités commerciales au Vietnam, a déclaré le Premier ministre.

Le Vietnam continuera de créer des conditions favorables et de construire un climat d’affaires et d'investissement sûr, transparent et hautement compétitif, permettant au milieu des affaires et aux investisseurs de se sentir en toute sécurité dans leurs opérations à long terme au Vietnam, a affirmé le Premier ministre.

Le chef du gouvernement a souligné l’engagement à toujours protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, à toujours les accompagner pour surmonter les difficultés et les défis et profiter des opportunités et des avantages au service d’un développement stable et à long terme, ainsi qu’à ne pas criminaliser les relations économiques et civiles, mais punir ceux qui violent la loi et protéger ceux qui font le bien, en créant un environnement et un écosystème justes et sains, forts et durables.

Le Premier ministre a émis son espoir que les entreprises et les investisseurs étrangers continueraient à faire confiance au Vietnam et à coopérer étroitement avec le pays, à l’accompagner pour promouvoir un développement durable et efficace, ajoutant que le succès des investisseurs était aussi celui du Vietnam.

Les investissements directs étrangers (IDE) se sont avérés être un secteur économique dynamique, apportant une contribution significative à la croissance économique du Vietnam ainsi qu’à son intégration dans le monde.

Entre janvier et septembre 2023, le total d'IDE enregistré au Vietnam a atteint 20,21 milliards d'USD, en hausse de 7,7% en un an. Les capitaux réalisés ont atteint 15,91 milliards d'USD, soit une augmentation de 2,2% en rythme annuel.

VNA/CVN