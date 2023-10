Record d'exportations des fruits et légumes

Les exportations de fruits et légumes ont rapporté entre janvier et septembre de cette année 4,2 milliards d'USD au Vietnam, ce qui représente une augmentation de près de 72% par rapport à la même période de l'année précédente.

La valeur des exportations de ce secteur a désormais dépassé le record historique de 3,81 milliards d'USD enregistré en 2018. De nombreuses prévisions indiquent que les exportations de fruits et légumes pour toute l'année 2023 pourraient atteindre plus de 5,5 milliards d'USD.

La valeur des importations nationales de fruits et légumes s'est élevée à 1,458 milliard d'USD, soit une réduction de 0,1% en glissement annuel, selon l'Association des fruits et légumes du Vietnam.

Les fruits et légumes du Vietnam sont principalement exportés vers des marchés tels que la Chine, les États-Unis, la République de Corée, le Japon et les Pays-Bas. Parmi ces cinq marchés, seul le marché américain connaît une légère baisse. La Chine importe le plus de fruits et légumes vietnamiens avec un chiffre d'affaires total en neuf mois de 2,26 milliards d'USD, en hausse de 134% en un an.

Depuis le début de l'année, les exportations des fruits et légumes tels que le durian, le jacquier, la mangue, le litchi, la pastèque, le pamplemousse, la pitaya et le longane continuent d'enregistrer une forte croissance.

Pour améliorer la qualité et maintenir le taux de croissance des exportations de fruits et légumes, la cheffe adjointe du Département de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam, Nguyên Thi Thu Huong, a souligné l'importance de mieux gérer les codes des zones de culture et les installations de conditionnement.

En outre, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, a déclaré que son ministère poursuivrait les négociations pour ouvrir de nouveaux marchés potentiels de grande valeur pour les exportations vietnamiennes de fruits et légumes dans les temps à venir.

