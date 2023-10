GSM devient une société internationale de covoiturage grâce à son entrée sur le marché lao

Le 13 octobre, la société vietnamienne GSM (Green and Smart Mobility - Mobilité verte et intelligente) de Vingroup a exporté 150 voitures électriques VinFast sur le marché du Laos pour déployer son service de taxi électrique SM Green Taxi.

Il s'agit de la première étape du projet d'expansion de la société vietnamienne GSM sur les marchés étrangers, faisant ainsi de GSM une société fournissant des services de covoiturage d'envergure régionale et mondiale et contribuant à populariser les véhicules électriques auprès d'un grand nombre d'utilisateurs.

En effet, GSM prévoit de lancer un service de taxi électrique au Laos d’ici la fin de l’année, avec une flotte pouvant atteindre 1.000 véhicules VF 5 Plus et VF e34. Dans un premier temps, GSM se concentrera sur le développement de services de taxis électriques, puis élargira son écosystème de services, notamment la location de voitures électriques et des services à valeur ajoutée tels que la réservation de voitures à forfait, la réservation de voitures de tourisme et la réservation de voitures personnalisées.

En plus de leurs activités de taxi, la société GSM Laos prévoit également de développer à l'avenir des activités commerciales B2B telles que la vente et la location de voitures électriques VinFast, en suivant un modèle similaire à celui qui a connu du succès au Vietnam.

En adoptant une approche diversifiée, GSM s'efforcera de progressivement encourager l'utilisation de véhicules verts, intelligents et respectueux de l'environnement dans la vie quotidienne au Laos, offrant ainsi à la population locale une expérience de mobilité silencieuse et sans émissions.

Le Laos est un pays voisin du Vietnam, avec des politiques favorables à l'utilisation des véhicules électriques. L'objectif national est que, d'ici 2030, 30% du nombre total de véhicules en circulation soient des véhicules électriques, avec 200 bornes de recharge publiques installées dans tout le pays.

Selon les données du ministère lao des Travaux publics et des Transports, fin 2022, le nombre de voitures électriques immatriculées en circulation était de 1.326 véhicules. Au cours des quatre premiers mois de 2023, 526 voitures électriques supplémentaires ont été importées au Laos. Actuellement, le réseau de bornes de recharge dans ce pays est en cours de développement, avec 17 points déjà en service.

Nguyên Van Thanh, directeur général de GSM, a déclaré : "Le Laos est un pays géographiquement proche du Vietnam, présentant de nombreuses similitudes, et il est également très ouvert aux véhicules électriques, ce qui en fait un choix idéal pour GSM afin de développer sa stratégie d'expansion internationale. Après le Laos, nous continuerons à étendre nos activités vers d'autres pays afin de concrétiser rapidement notre mission d’offrir un avenir plus vert à l'humanité. De plus, GSM vise également à devenir un vecteur de popularisation des véhicules électriques vietnamiens dans le monde".



GSM a été créée et mise en service en avril 2023 au Vietnam, devenant ainsi le premier modèle de transport écologique multiplateforme au monde, avec une flotte composée à 100% de véhicules électriques. Après seulement six mois d'exploitation, GSM a enregistré une croissance exceptionnelle, en transportant plus de 6 millions de personnes.

Selon le plan, d'ici la fin de 2023, GSM ( sera présent dans 27 des 63 provinces et villes du Vietnam et augmentera la taille de sa flotte à 30.000 taxis électriques et plus de 90.000 motos électriques à court terme.

Parallèlement au Vietnam, GSM promeut également son plan d'expansion régionale et mondiale, visant à devenir un leader du transport de passagers à l'échelle mondiale, en commençant par le marché de l'ASEAN, contribuant ainsi à l'objectif "d’un un avenir vert pour l'humanité".

Texte et photos : Minh Thu/CVN