Fashion Week : le glamour de Ludovic de Saint Sernin, le feutre d'Hermès

Photo : AFP/VNA/CVN

L'avantage de cette matière, c'est de "pouvoir le travailler comme le cuir, le couper comme on veut", a expliqué à la presse Nadège Vanhée, à la tête des collections femmes de la marque française depuis 2014.

Il se décline ainsi en gris mica ou gris ardoise, associé au cuir ou au cachemire, et habille des silhouettes ajustées, avec de petites ceintures pour souligner la taille et des vestes à épaulettes.

Au programme également de cette collection automne-hiver 2025-2026, des shorts en cuir d'agneau noir ultra courts, avec des bas assortis, un ensemble pantalon veste en cuir vert clair, de longues mitaines en laine écossaise avec des coudières en cuir, ou encore un sac en forme de minuscule mallette.

Le travail et la fête chez Ludovic de Saint Sernin

De son côté, Ludovic de Saint Sernin a imaginé une collection faite aussi bien pour aller travailler, que pour sortir et danser toute la nuit.

"Cette collection est vraiment plus forte, plus mature, avec plus de couches, plus de textures, plus de couture", a confié à la presse le trentenaire à la tête de sa propre maison.

Chez la femme, la jupe crayon est ainsi tantôt sage dans un tissu noir à fines rayures ou en cuir noir et ornée des oeillets signatures du styliste, tantôt audacieuse en imprimé python, en dentelle transparente ou en latex vert à oeillets, associé à un soutien-gorge de la même matière.

Côté hommes, le tailoring est à l'honneur, parfois classique comme ce costume gris à fines rayures porté avec un grand trench noir ou ce pantalon en laine marron associé avec un long manteau de la même couleur, parfois plus osé, avec un veston bustier lacé sur le devant ou un ensemble pantalon en cuir et top dos nu.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sexy en costume chez Westwood

Chez Vivienne Westwood, le directeur artistique Andreas Kronthaler a placé le tailoring britannique et les tweeds, marque de fabrique de la marque, au cœur de son défilé, estimant qu'il n'y avait "rien de plus sexy qu'un costume".

Les vestes dans des tons vert, gris et mauve discrets restent surdimensionnées et, comme d'autres marques, sont dotées de larges épaulettes, associées à de longues cravates qui traînent sur le sol.

Le défilé présentait également des mannequins masculins portant des escarpins épais et des cuissardes à talons, soulignant la convergence croissante entre mode masculine et féminine.

Strass et fourrure chez Elie Saab

Grosse tendance de cette saison, la fourrure était partout chez Elie Saab, avec de gros blousons portés sur des pantalons fluides ou des leggings, de longs manteaux, des étoles, de grands sacs à mains, des bottes hautes, des toques, des serre-têtes, jusqu'aux bustiers d'élégantes robes.

Le styliste libanais a également proposé de gros pulls en laine à cols roulés assorties à des jupes à strass ton sur ton, bordeaux ou vert, des robes de soirée brodées de perles ou toute en sequins, mais également des ensembles tailleurs pantacourt très "working girl".

Bohème chic chez Ann Demeulemeester

Au rythme de la bande de The Cult, la marque Ann Demeulemeester a quant à elle confirmé son penchant pour le bohème chic, avec un défilé presque tout en noir et blanc.

Pour sa quatrième collection au sein de la maison de mode belge, Stefano Gallici, qui a succédé à Ludovic de Saint Sernin, propose des blouses romantiques blanches avec des lacets qui traînent par terre, des chapeaux sortis du Far West, des santiags.

"Cette saison, j'ai eu comme une forte inspiration autour de la métaphore du voyage et du désert", a expliqué le jeune créateur.

AFP/VNA/CVN