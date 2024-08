Le Kenya prévoit une hausse des arrivées de touristes grâce à la réouverture d'un circuit de montagne

Photo : Reuters/VNA/CVN

S'exprimant lors de la réouverture de l'emblématique Treetops Lodge, dans le parc national d'Aberdare, situé dans le comté de Nyeri, au centre du Kenya, M. Gachagua a déclaré que le nombre de touristes était déjà en hausse, en raison de la paix et de la diversification des produits.

"Nous voulons que les visiteurs viennent et considèrent le Kenya comme un havre et une bonne destination pour le tourisme", a-t-il dit.

Considéré comme un élément essentiel de l'histoire et du patrimoine du Kenya, le Treetops Lodge est lié à la monarchie britannique ; la reine Elizabeth y a séjourné en 1952 lorsque son père, le roi George VI, est décédé et qu'elle est rapidement montée sur le trône.

En 2021, le lodge a été fermé en raison de la pandémie de COVID-19, mais sa rénovation et sa réouverture devraient relancer le circuit du tourisme de montagne dans le centre du Kenya, créer de nouveaux emplois et renflouer les caisses de l'Etat.

M. Gachagua a dit que l'augmentation prévue du nombre de touristes, après une chute au plus fort de la pandémie de COVID-19 entre 2020 et 2022, accélérerait la croissance économique et les recettes en devises. Il a fait remarquer que le gouvernement avait mis en place des incitations fiscales et réglementaires pour stimuler les investissements dans le secteur du tourisme, qui a contribué à hauteur de 350 milliards de shillings (environ 2,7 milliards d'USD) à la croissance économique du pays en 2023.

Selon M. Gachagua, pour revitaliser les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, le gouvernement a investi dans la sécurité, la modernisation des réseaux routiers, le marketing ciblé et l'analyse comparative avec d'autres marchés établis.

Xinhua/VNA/CVN