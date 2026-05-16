Jerome Powell assurera l'intérim à la tête de la Fed jusqu'à l'entrée en fonction de Kevin Warsh

Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) a annoncé vendredi 15 mai que Jerome Powell avait été nommé président par intérim de la Fed jusqu'à ce que Kevin Warsh lui succède à la tête de la banque centrale américaine.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

La nomination du président sortant au poste de président par intérim s'inscrit dans la lignée des pratiques antérieures observées lors de transitions de direction similaires, selon un communiqué de presse publié sur le site web de la Fed.

Le deuxième mandat de quatre ans de Jerome Powell à la tête de l'institution a pris officiellement fin vendredi, deux jours après la confirmation par le Sénat de la nomination de son successeur à la tête de la Fed.

M. Powell a dit qu'il resterait membre du Conseil des gouverneurs de la Fed pour une durée à déterminer, invoquant des préoccupations concernant l'indépendance de la banque centrale. Son mandat actuel en tant que membre de ce conseil court jusqu'en janvier 2028.

Jerome Powell avait auparavant fait l'objet d'une enquête pénale du ministère de la Justice concernant la gestion des travaux de rénovation du siège de la Fed à Washington.

L'enquête a ensuite été confiée à l'inspecteur général de la Fed après qu'un sénateur républicain eut menacé de bloquer toutes les nominations au poste de président de la Fed proposées par le président Donald Trump.

Xinhua/VNA/CVN