La Bourse de Paris recule face aux craintes inflationnistes, les taux grimpent

La Bourse de Paris cède du terrain vendredi 15 mai, face à un retour des craintes inflationnistes sur les marchés, sur fond de blocage persistant du détroit d'Ormuz malgré la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, ce qui provoque une nette hausse des taux d'intérêt.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 9h40, le CAC 40 perdait 0,85% à 8.013,79 points, en recul de 68,38 points. La veille, l'indice avait terminé en hausse de 0,93%.

"Les inquiétudes liées à l'inflation se précisent", et on assiste à une "nouvelle montée de l'incertitude liée au conflit au Moyen-Orient", ce qui provoque un mouvement de "prises de bénéfices" relève Andreas Lipkow, analyste pour CMC Markets.

Le blocage persistant du stratégique détroit d'Ormuz provoque depuis le début du conflit au Moyen-Orient une flambée des prix du pétrole, qui commence à se répercuter sur l'ensemble des prix partout dans le monde.

Des "données publiées tout au long de cette semaine ont confirmé une hausse des pressions" inflationnistes, relève ainsi Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Aux États-Unis, l'indice des prix à la consommation (CPI) s'est affiché en progression de 3,8% sur un an, au plus haut depuis près de trois ans. L'inflation côté producteurs (PPI) a bondi en avril aux États-Unis, à +6% sur un an contre +4,3% en mars.

Et au Japon, l'indice PPI a bondi de 4,9% en avril, contre 3% anticipé par les investisseurs, selon des données publiées vendredi 15 mai.

La crainte de l'inflation provoque par conséquent une nouvelle hausse des taux d'intérêt des dettes souveraines en Europe.

Le taux de l'emprunt français à échéance dix ans atteignait ainsi 3,73%, contre 3,66% la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, atteignait 3,10%, contre 3,04% jeudi soir 14 mai.

Prises de bénéfices pour les semi-conducteurs

Le secteur de la tech et des semi-conducteurs a bondi ces dernières semaines, sur fond d'optimisme généralisé des investisseurs sur l'impact positif du développement de l'IA dans l'économie.

Désormais, les investisseurs "commencent à se demander si l'euphorie autour de l'intelligence artificielle peut réellement continuer à compenser indéfiniment" la "hausse des coûts de l'énergie", relève John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Cité Gestion.

Résultat, les grands noms du secteur souffrent vendredi 15 mai de prises de bénéfices.

À Paris, vers 7h20 GMT, STMicroelectronics cédait 4,15% à 52,87 euros et Soitec 8,76% à 138,60 euros. Sur un an, les deux titres grimpent toutefois toujours respectivement de 135% et de 497%.

LVMH vend Marc Jacobs

Le géant français du luxe LVMH et WHP Global (rag&bone, G-Star, Vera Wang) ont annoncé jeudi 15 mai avoir conclu un accord définitif portant sur l'acquisition de la marque Marc Jacobs par la société d'investissements américaine.

L'action LVMH cédait 1,24% à 455,15 euros.

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AFP/VNA/CVN