Japon : le gouvernement en passe d'annoncer un massif plan de relance économique

>> Japon : nouveau recul de la consommation des ménages en septembre

>> Ishiba réélu Premier ministre du Japon

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce plan évalué à 22.000 milliards de yens sera formellement approuvé dans la journée lors d'un conseil gouvernemental, a indiqué M. Ishiba vendredi matin 22 novembre à des médias locaux, dont l'agence Kyodo News. Il devra ensuite recevoir le feu vert du Parlement, où le gouvernement ne dispose plus d'une majorité.

Le paquet de mesures envisagé comprend des subventions pour l'énergie et le carburant, des enveloppes d'aides distribuées aux ménages à faible revenu, ainsi que des ajustements fiscaux, selon des informations concordantes des médias locaux.

L'impact global du plan devrait même s'élever à 39.000 milliards de yens si l'on y ajoute les prêts et les investissements du secteur privé, précise la presse nippone. Shigeru Ishiba a essuyé un lourd échec aux élections législatives anticipées qu'il avait convoquées fin octobre un mois après sa nomination, un scrutin où a pesé le mécontentement contre une inflation persistante plombant la consommation des ménages.

D'après le Parti démocrate pour le peuple (PDP), cette mesure encouragera les salariés à mi-temps, notamment les jeunes et étudiants, à travailler davantage pour gagner plus, ce qui permettrait de limiter les pénuries endémiques de main oeuvre...tout en encourageant la consommation. Mais ses détracteurs craignent que ce dispositif ne réduise les recettes fiscales de plusieurs milliers de milliards de yens et laisse des trous importants dans les budgets nationaux et locaux, alors même que le ratio d'endettement du Japon est l'un des plus élevés au monde.

Selon Kyodo News, le gouvernement Ishiba prévoit de faire passer au Parlement d'ici la fin de l'année un budget supplémentaire pour financer son plan de relance, essentiellement par de nouvelles dépenses publiques -mais sans nécessairement de nouvelles sources de revenus équivalentes, redoutent des experts.

À la suite d'annonces précédentes du Premier ministre, le gouvernement japonais prépare par ailleurs un plan distinct de 10.000 milliards de yens (61 milliards d'euros) de fonds publics d'ici la fin de la décennie pour soutenir le développement de l'intelligence artificielle et la production de semi-conducteurs dans l'archipel.

APS/VNA/CVN