Singapour et l'Allemagne renforcent leurs relations en un partenariat stratégique

Singapour et l'Allemagne ont décidé d'élever leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique pour promouvoir une coopération plus étroite dans des domaines d'intérêt mutuel tels que la sécurité, l'intelligence artificielle (IA) et l'énergie propre.

Photo : The Straits Times/CVN

L'annonce fait suite à une réunion entre le Premier ministre singapourien Lawrence Wong et le chancelier allemand Olaf Scholz en marge du sommet du G-20 au Brésil le 18 novembre.

Le communiqué de presse du ministère singapourien des Affaires étrangères a déclaré que le partenariat stratégique Singapour - Allemagne englobe cinq piliers, dont la coopération politique, de défense, de (cyber)sécurité et de renseignement ; le commerce, l'investissement, les transports, le numérique ; le climat, l'économie verte, la transition énergétique ; la recherche scientifique, la technologie, l'innovation ; et la coopération à plusieurs niveaux pour l'avenir.

La Déclaration commune affirme que dans le cadre du partenariat stratégique, les deux pays augmenteront les engagements et les visites de haut niveau compte tenu de la "convergence stratégique croissante des intérêts" entre les deux nations. Les armées de Singapour et d'Allemagne approfondiront leur coopération en matière de numérisation et de cybersécurité, tandis que les deux pays établiront une ligne de communication sécurisée pour échanger des informations.

Singapour et l'Allemagne ont établi en 2022 un partenariat durable et résilient pour l'avenir, s'engageant à promouvoir la coopération dans des domaines tels que le changement climatique, la défense et l'économie. Le nouveau partenariat stratégique s'appuie sur ce cadre de coopération et est considéré comme une étape importante dans les relations bilatérales alors que les deux pays se réjouissent de célébrer le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques l'année prochaine.

VNA/CVN