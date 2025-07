Iran : six civils tués et 22 blessés lors d'une attaque terroriste dans le Sud-Est

Au moins neuf personnes, dont six civils et trois assaillants, ont été tuées et 22 autres blessées lors d'une attaque "terroriste" samedi matin 26 juillet contre un bâtiment de la justice dans la ville de Zahedan, chef-lieu de la province iranienne du Sistan-et-Baloutchistan (Sud-Est), a rapporté l'agence de presse semi-officielle Tasnim.