Irak : panne totale d'électricité à cause d'une hausse record des températures

Le réseau électrique en Irak connaît le 11 août une "panne totale" provoquée par "une hausse record des températures" et une augmentation de la consommation qui ont entraîné l'arrêt de deux lignes de transmission, a annoncé le ministère irakien de l'Électricité.

Photo: AFP/VNA/CVN

Cette panne intervient au moment où le thermomètre atteint jusqu'à 50oC à Baghdad et dans 11 provinces du Centre et du Sud du pays. La vague de chaleur devrait durer plus d'une semaine, selon les services météorologiques.

"Nos équipes sont actuellement mobilisées sur le terrain pour rétablir progressivement dans les prochaines heures" le réseau, a précisé le ministère dans un communiqué.

Sous l'effet de la hausse des températures et de l'augmentation de la demande, deux lignes de transmission se sont arrêtées, "provoquant uneperte soudaine et accidentelle sur le réseau de plus de 6.000 mégawatts", qui a entraîné la panne totale et l'arrêt des centrales électriques.

