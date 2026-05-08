L’Assemblée nationale atteste un plan d’investissement public sur la période 2026-2030

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a signé l’attestation de la résolution n°27/2026/QH16 relative au plan d’investissement public à moyen terme pour la période 2026-2030.

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Photo : VNA/CVN

Ce plan définit un cadre visant à renforcer les infrastructures, à soutenir la croissance et à améliorer le bien-être social.

La résolution dispose que l’objectif principal est d’accroître l’efficacité des investissements publics afin qu’ils génèrent des retombées positives plus importantes, jouent un rôle moteur dans le développement et mobilisent un maximum de ressources non étatiques pour les investissements de développement.

L’investissement public restera un moteur essentiel de la croissance du pays, contribuant à la mise en place d’un système moderne et intégré d’infrastructures stratégiques, tout en servant le développement socio-économique, la sécurité sociale, la défense et la sécurité nationales.

Parallèlement, le plan met l’accent sur l’innovation dans la gestion des investissements publics. L’allocation, l’administration et l’utilisation des fonds publics seront fondées sur des évaluations de l’efficacité socio-économique, du renforcement des capacités des infrastructures et de l’amélioration du niveau de vie et du bien-être social de la population.

Conformément à ce plan, l’investissement public devrait représenter environ 20 à 22% de l’investissement social total entre 2026 et 2030, tandis que le ratio investissement social total/PIB est fixé à 40%. Les dépenses d’investissement pour le développement financées par le budget de l’État devraient représenter environ 40% des dépenses budgétaires totales de l’État.

Photo : VNA/CVN

L’Assemblée nationale s’est également fixé pour objectif de décaisser plus de 95% des capitaux d’investissement publics alloués. Les investissements publics financés par le budget de l’État seront concentrés sur les priorités clés, le nombre de projets devant être réduit d’au moins 30% par rapport à la période 2021-2025.

Le total des capitaux d’investissement publics à moyen terme financés par le budget de l’État pour la période 2026-2030 s’élèvera à 8,22 billiards de dôngs (près de 312 milliards de dollars). Sur ce total, 3,8 billiards de dôngs proviendront du budget central et 4,42 billiards de dôngs des budgets locaux.

Jusqu’à 10% du budget central seront consacrés aux fonds de réserve afin de faire face aux problèmes survenant pendant la période de planification, conformément à la Loi sur les investissements publics et au budget de l’État.

L’Assemblée nationale a chargé le gouvernement d’orienter l’allocation des capitaux en fonction des résultats, d’accélérer les procédures relatives aux projets d’importance nationale et de publier rapidement les directives de mise en œuvre des programmes nationaux ciblés.

Les ministères, les agences centrales et les collectivités locales ont également reçu pour instruction de mettre en œuvre le plan de manière concertée et résolue, et de sanctionner rigoureusement toute infraction.

Pour les investissements locaux à budget équilibré, les plans d’investissement annuels doivent être fondés sur les recettes réelles et ne doivent pas creuser le déficit budgétaire des collectivités locales.

VNA/CVN