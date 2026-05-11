Inventions

Lépine récompense un aspirateur sous-marin de déchets et microplastiques

Le concours Lépine, qui récompense les meilleures inventions depuis 1901 en France, a décerné le 10 mai sa plus prestigieuse distinction cette année à un dispositif sous-marin qui permet d'aspirer déchets et microplastiques " sans perturber la vie marine ".

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Photo : AFP/VNA/CVN

Selon son inventeur Alan Mario D'Alfonso Peral, c'est "une technologie brevetée de collecte sous-marine basée sur un vortex à basse pression", "sans aspiration continue, respectueux des écosystèmes", détaille-t-il sur LinkedIn.

Mr Turbino est "une invention écologique, connectée et citoyenne qui permet d'aspirer les déchets plastiques et les microdéchets sans perturber la vie marine", abonde le concours Lépine dans un communiqué de presse.

Ce fonctionnement sans moteur permet ainsi de l'utiliser "à proximité de zones sensibles comme les herbiers ou les roches", selon son créateur.

Comme les années précédentes, 250 inventions ont été présentées lors de cette 125e édition du concours, qui se déroulait Porte de Versailles au sein de la Foire de Paris (30 avril - 11 mai).

Le deuxième prix a été décerné à Antoine Massebeuf, fondateur de Skwheel, "les premiers skis électriques sur roues" qui ouvrent "la voie à la pratique de ce sport sur tous types de terrains". Ce dispositif "à la croisée des usages sportifs, de loisir et de déplacement", est composé de deux modules indépendants, chacun avec des roues et un système de motorisation.

Capteur connecté

Clément Mignani, Loïc Folgoas et Pascal Migeot de Baran ont remporté le troisième prix avec Securpost, un capteur connecté qui s'installe dans la boîte aux lettres et détecte les dépôts et retraits de courrier ou de colis. Une notification est ensuite envoyée à l'utilisateur et une option permet également de recevoir une photo du contenu.

Cette invention "répond à une incertitude fréquente liée à la réception du courrier, notamment lorsque les notifications de livraison ne sont pas fiables", selon les créateurs, qui estiment que l'outil peut aussi être utilisé dans des contextes logistiques.

Depuis sa première édition en 1901, le prestigieux prix, fondé par le préfet de police de Paris, Louis Lépine, a primé les inventeurs du stylo à bille, de la tondeuse à gazon, du presse-purée ou encore du fer à repasser à vapeur.

En moyenne, près d'une invention sur deux est commercialisée après avoir été mise en lumière dans les allées du concours, selon l'organisation.

AFP/VNA/CVN