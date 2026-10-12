L’Indonésie et la Malaisie coordonnent leur lutte contre les brumes transfrontalières

L’Indonésie mène des discussions avec la Malaisie sur des mesures de coordination avisant à faire face aux incendies de forêt et de terres qui provoquent des brumes transfrontalières touchant les pays voisins.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette initiative intervient alors que le nombre de foyers d’incendie en Indonésie augmente et que les opérations de lutte contre le feu se heurtent à de nombreuses difficultés.

Selon le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Jakarta, le chef de l’Agence indonésienne de communication, Syahganda Nainggolan, a indiqué que les ministres des Affaires étrangères des deux pays échangeaient des informations détaillées afin de trouver une solution commune. Il a souligné que les bonnes relations entre l’Indonésie et la Malaisie constituaient un fondement important pour renforcer leur coopération, notamment face aux difficultés rencontrées dans les opérations d’extinction des incendies, liées entre autres à des facteurs naturels.

Cette déclaration fait suite à celle du Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, qui a affirmé que son pays était prêt à apporter son aide à l’Indonésie. Il a également proposé la tenue d’une réunion régionale des ministres de l’Environnement afin de coordonner les efforts contre les brumes transfrontalières. Anwar Ibrahim a précisé avoir directement contacté le président indonésien, Prabowo Subianto, et que les deux parties étaient convenues de la nécessité de prendre les mesures requises face à la situation préoccupante actuelle.

Selon le ministère indonésien des Forêts, à 21h00 le 10 octobre, le pays recensait 793 points chauds d’incendie sur l’ensemble de son territoire, contre 437 la veille. Parmi eux, 270 se situaient dans six provinces des îles de Sumatra et de Kalimantan. L’Indonésie a déployé 61 aéronefs pour les opérations de lutte contre les incendies, les patrouilles aériennes et la modification artificielle des conditions météorologiques, afin de soutenir la prévention et la lutte contre les feux de forêt et de terres.

VNA/CVN