République de Corée : huit blessés après une agression au couteau dans un centre commercial

Huit personnes ont été blessées mardi 13 octobre après qu'un suspect de sexe masculin s'est livré à une agression à l'arme blanche à l'intérieur d'un complexe commercial abritant un magasin de déstockage à Incheon, ville portuaire située dans l'Ouest de la République de Corée, selon l'agence de presse Yonhap.

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Photo : Yonhap/VNA/CVN

Un appel d'urgence a été reçu vers 13h49 heure locale, signalant l'agression au couteau.

Le suspect, qui serait âgé d'une soixantaine d'années, a été arrêté pour avoir prétendument poignardé des clients et des visiteurs.

Parmi les huit victimes, l'une était en arrêt cardiaque tandis que les sept autres ont été transportées d'urgence vers des hôpitaux voisins.

Le suspect aurait brandi des armes tout en remontant les escaliers roulants depuis le deuxième sous-sol, où se trouve le magasin discount, jusqu'au deuxième étage, avant d'être maîtrisé par d'autres visiteurs.

Selon des témoins, l'homme a mené l'attaque avec des couteaux attachés à ses deux mains.

La police prévoit d'enquêter sur les circonstances exactes et le mobile de l'attaque.

Xinhua/VNA/CVN