République de Corée : huit blessés après une agression au couteau dans un centre commercial

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|Des policiers et des pompiers sud-coréens sont mobilisés devant un marché à Incheon, en République de Corée, le 13 octobre.
|Photo : Yonhap/VNA/CVN
Un appel d'urgence a été reçu vers 13h49 heure locale, signalant l'agression au couteau.
Le suspect, qui serait âgé d'une soixantaine d'années, a été arrêté pour avoir prétendument poignardé des clients et des visiteurs.
Parmi les huit victimes, l'une était en arrêt cardiaque tandis que les sept autres ont été transportées d'urgence vers des hôpitaux voisins.
Le suspect aurait brandi des armes tout en remontant les escaliers roulants depuis le deuxième sous-sol, où se trouve le magasin discount, jusqu'au deuxième étage, avant d'être maîtrisé par d'autres visiteurs.
Selon des témoins, l'homme a mené l'attaque avec des couteaux attachés à ses deux mains.
La police prévoit d'enquêter sur les circonstances exactes et le mobile de l'attaque.
Xinhua/VNA/CVN