Snapchat impose une vérification d'âge, avant l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans

L'application Snapchat va imposer une vérification d'âge à ses utilisateurs en Australie, a déclaré lundi 24 novembre un porte-parole de la société, avant l'entrée en vigueur le mois prochain dans le pays d'une loi interdisant aux moins de 16 ans d'accéder aux réseaux sociaux.

"À partir de cette semaine, de nombreux utilisateurs seront invités à vérifier leur âge pour continuer à accéder à Snapchat", a-t-il déclaré.

Les utilisateurs pourront confirmer leur âge en connectant un compte bancaire australien, en versant une pièce d'identité officielle ou en prenant une photo de leur visage qui sera analysée par une tierce partie.

L'Australie va à partir du 10 décembre contraindre les plateformes de réseaux sociaux, dont Facebook, Instagram et TikTok, à supprimer l'accès des utilisateurs de moins de 16 ans. En cas d'infraction, elles s'exposent à des amendes pouvant atteindre près de 28 millions d'euros.

Meta a déjà indiqué exclure les Australiens de moins de 16 ans de Facebook et d'Instagram à partir du 4 décembre.

Jusqu'à présent, dix plateformes, dont Discord, Whatsapp, Lego Play et Pinterest, échappent à cette mesure, mais les autorités australiennes se réservent le droit de mettre à jour leur liste.

"Nous nous y conformerons, comme nous le faisons avec toutes les lois locales des pays dans lesquels nous opérons", a précisé Snapchat.

"Cependant, déconnecter les adolescents de leurs amis et de leur famille ne les rend pas plus en sécurité, cela pourrait les pousser vers des applications de messagerie moins sûres et moins privées", a averti l'application.

La mesure australienne, l'une des plus restrictives au monde sur le papier, est scrutée par d'autres pays cherchant à réguler l'accès à ces plateformes. Le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon a annoncé qu'il allait présenter un projet de loi similaire dans son pays, voisin de l'Australie.

Le gouvernement néerlandais a conseillé cette année aux parents d'interdire aux enfants de moins de 15 ans d'utiliser des réseaux sociaux tels que TikTok et Snapchat. Plusieurs experts estiment que cette règle est surtout symbolique, en raison des difficultés à mettre en place concrètement la vérification de l'âge des internautes.

