TikTok : le patron promet de tout faire pour garantir son développement

Photo : CTV/CVN

Dans une vidéo d'une durée d'environ une minute et demie, intitulée "Notre réponse à la décision de la Cour suprême", Shou Zi Chew a évoqué la décision de la Cour suprême et la manière dont elle affectera plus de 170 millions d'utilisateurs américains.

Il a aussi noté que la société et ses utilisateurs "se sont battus pour protéger le droit constitutionnel à la liberté d'expression pour plus de 170 millions d'Américains" qui utilisent chaque jour cette plate-forme populaire.

Le Pdg de TikTok a ensuite rappelé l'engagement du président élu américain Donald Trump à travailler avec la plate-forme pour trouver une solution qui maintient l'application disponible aux États-Unis.

"Nous sommes reconnaissants et heureux d'avoir le soutien d'un président qui comprend vraiment notre plate-forme, celui qui a utilisé TikTok pour exprimer ses propres pensées et perspectives, se connectant avec le monde et générant plus de 60 milliards de vues de ses contenus dans le processus", a encore souligné Shou Zi Chew.

Il a également remercié les utilisateurs américains d'avoir fait de la communauté TikTok un espace riche et dynamique, ajoutant que l'entreprise fera tout son possible pour s'assurer que la plate-forme continuera à se développer en tant que foyer de créativité et de découverte.

Plus tôt vendredi 17 janvier, la Cour suprême des États-Unis a confirmé une loi obligeant TikTok à être vendue à une entreprise américaine faute de quoi l'application populaire ferait face à une interdiction dimanche, la veille de l'investiture de Donald Trump.

Des millions de personnes ont afflué, rendant hommage à TikTok après la publication en ligne de la vidéo de Shou Zi Chew, et des dizaines de milliers ont laissé des commentaires, la plupart d'entre eux affichant leur soutien à l'entreprise.

En avril 2024, le président américain Joe Biden a promulgué une loi donnant à Bytedance, la société mère de TikTok, 270 jours seulement pour vendre la plate-forme, citant des problèmes de sécurité nationale non fondés. A défaut, la même loi obligera les opérateurs d'App Store tels qu'Apple et Google à supprimer TikTok de leurs plate-formes à compter du 19 janvier 2025.

Xinhua/VNA/CVN