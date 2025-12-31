Allemagne

Braquage spectaculaire d'une banque, préjudice estimé à 30 millions d'euros

Des cambrioleurs ont braqué une banque le week-end dernier à Gelsenkirchen, dans l'Ouest de l'Allemagne, provoquant un préjudice de 30 millions d'euros selon la police, et la colère des clients le 30 décembre au matin.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les suspects ont dévalisé plus de 3.000 coffre-forts d'une succursale de la caisse d'épargne locale, contenant de l'argent, des bijoux ou de l'or, a indiqué le 30 décembre un porte-parole de la police de Gelsenkirchen.

"Nous sommes sous le choc", a déclaré le porte-parole de la banque Frank Krallmann dans un communiqué. Plus de 95% des coffres ont été pillés.

Avec une somme assurée moyenne de 10.000 euros par coffre, les enquêteurs estiment le montant des dommages à environ 30 millions d'euros.

La banque est par ailleurs restée fermée le 30 décembre "pour des raisons de sécurité" selon la police car plusieurs clients, inquiets pour leurs biens, se sont rassemblés le 30 décembre au matin devant la banque et ont proféré des "menaces" contre les employés.

Sur une vidéo du quotidien Bild, on aperçoit plusieurs dizaines de personnes essayant de forcer l'accès au bâtiment malgré la présence de la police.

La situation s'est calmée en début d'après midi, précise le porte-parole.

La méthode employée pour le braquage a dérouté les enquêteurs : les voleurs ont foré un trou dans la salle des coffres à l'aide d'une perceuse géante.

"C'est comme dans le film (américain de casse) Ocean's eleven", résume la source policière, "tout s'est déroulé de manière très professionnelle".

Les braqueurs ont aussi "profité du calme de Noël", ont précisé les policiers, la banque étant fermée à cette période.

L'établissement a annoncé fermer la salle des coffres "jusqu'à nouvel ordre en raison des dommages matériels importants".

La banque dit aussi examiner avec son assurance l'issue "la plus favorable pour les clients" et a mis en place une ligne téléphonique d'urgence. Le moment exact du casse demeure incertain.

Selon la police, des témoins auraient aperçu plusieurs hommes dans la nuit de du 27 au 28 décembre, munis de grands sacs dans la cage d'escalier d'un parking adjacent.

Une Audi noire à la plaque d'immatriculation volée, conduite par des hommes masqués, a quitté ce même parking le 29 décembre au petit matin, d'après les vidéos de surveillance exploitées par la police.

Le cambriolage avait été découvert le 30 décembre grâce à une alerte incendie reçue par les pompiers.

AFP/VNA/CVN