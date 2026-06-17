Impact de la double culture à travers le festival Ici Vietnam à Paris

Un rendez-vous immanquable ce mois de juin avec Food book Market avec le festival Ici Vietnam qui donne rendez-vous aux amateurs de culture et de gastronomie vietnamienne le samedi 27 juin de 12h00 à 21h00, sur la Place Monge, dans le 5 e arrondissement de Paris.

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Photo : Nguyên Dac Nhu Mai/CVN

Pour cette 6e édition, l'événement propose une immersion à la croisée des saveurs et des mots, dans une ambiance conviviale et festive rythmée par un DJ set. L'entrée est entièrement gratuite, et près de 10.000 festivaliers sont attendus, comme en 2025. Depuis sa création en 2018, Ici Vietnam Festival réunit artistes et créateurs d'origine vietnamienne de France et d'ailleurs pour faire rayonner une scène contemporaine nourrie du métissage des cultures. L'événement est organisé entièrement par des bénévoles, en collaboration avec les associations UGVF, Foyer Vietnam et UJVF, qui fédèrent des Français d'origine vietnamienne et des Vietnamiens francophones animés par l'envie de partager leur double culture.

En effet, la double culture se manifeste lorsque nous grandissons ou nous vivons entre deux cultures distinctes, à cause de parents de nationalités différentes, de l’immigration ou d’une éducation bilingue. Cela implique de naviguer entre deux langues, traditions, valeurs et modes de vie, souvent avec un sentiment d’appartenance partielle à chacune. Certains décrivent cette expérience comme «vivre entre deux rives», où l’on se sent parfois étranger partout, mais aussi capable de tirer parti de perspectives multiples. La double culture est une expérience complexe mais potentiellement enrichissante, qui demande une adaptation consciente et un équilibre entre les deux mondes pour en tirer pleinement parti.

Cependant, il arrive que nous ayons des tensions. Alors nous pouvons transformer ces tensions en force et utiliser la double culture comme un atout pour naviguer dans différents environnements sociaux et professionnels .

Perspectives

Les participants au Food Market et espace de création seront très heureux de nous faire la démonstration de leurs savoirs et richesses pour impacter la double culture.

Nguyên Dac Nhu-Mai/CVN