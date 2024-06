La Thaïlande empêche le tabagisme de la cigarette électronique chez les adolescents

Le Bureau de la Commission nationale thaïlandaise de la santé (NHCO) a convenu de cinq principes pour prévenir l'usage de la cigarette électronique chez les enfants et les adolescents. Des études montrent que plus une personne commence tôt à consommer du tabac, plus le risque de développer une habitude addictive à vie est élevé.

Les jeunes sont une cible majeure des entreprises de cigarettes électroniques, et ils peuvent facilement devenir de nouveaux fumeurs, confrontés à des risques de santé à court et à long terme, a déclaré le vice-Premier ministre Suriya Jungrungreangkit, qui est également président de la NHCO, cité par les médias locaux.

Ainsi, la commission s'efforce de prendre les mesures les plus efficaces possibles pour interdire à la fois l'importation et le commerce des cigarettes électroniques, a-t-il déclaré.

Les cinq mesures convenues comprennent la gestion des informations concernant la consommation de tabac, la sensibilisation aux dangers associés, la surveillance et l'application des lois sur le contrôle de la cigarette électronique, le développement d'un réseau de partenaires pour lutter contre la propagation des cigarettes électroniques et le soutien aux politiques et mesures visant à prévenir et à supprimer leur utilisation.

Il a ajouté qu’ils soumettraient cette résolution à l’approbation du cabinet et espéraient que les agences concernées prendraient des mesures sur la base de ce cadre.

Le responsable a également affirmé que la suppression des cigarettes électroniques est une politique clé du gouvernement, compte tenu de l'inquiétude croissante quant à la sensibilité des enfants aux messages les encourageant à essayer ces appareils.

Selon Suwanna Ruangkanchanasetr, présidente du comité d'élaboration des politiques de santé publique (contrôle de la cigarette électronique), a déclaré que l'utilisation de la vape chez les mineurs en Thaïlande s'aggrave.

Les précieuses ressources du pays doivent être protégées des environnements dangereux et des menaces pour la santé, a-t-elle déclaré, ajoutant que la toxicité des cigarettes électroniques a été confirmée par l’Organisation mondiale de la santé. Elle a exhorté le gouvernement à maintenir sa politique d'interdiction du commerce des cigarettes électroniques sur le territoire thaïlandais, ajoutant que des poursuites judiciaires devraient être intentées contre les contrevenants.

