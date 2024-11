Hô Chi Minh-Ville veut renforcer sa coopération avec partenaires bulgares

Hô Chi Minh-Ville souhaite renforcer la coopération avec les localités et partenaires bulgares, a déclaré Nguyên Van Nên, membre du Politburo et secrétaire du Comité municipal du Parti, lors de son entrevue mercredi 27 novembre avec le président bulgare Rumen Radev, en visite officielle au Vietnam.

Le responsable a partagé l’honneur de la ville d’avoir été choisie comme lieu du Forum des affaires Vietnam - Bulgarie, le considérant comme une opportunité importante pour les entreprises des deux parties d’échanger des informations et de rechercher d’éventuelles opportunités de coopération bilatérale.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Van Nên a apprécié les relations traditionnelles entre les deux pays au cours des près de 75 ans, soulignant le soutien précieux que la Bulgarie a apporté au Vietnam dans la lutte pour l’indépendance passée et dans la construction actuelle du pays.

Il a affirmé que Hô Chi Minh-Ville continuera à mettre en œuvre la Déclaration commune signée par les dirigeants des deux pays, ainsi que le contenu de la coopération proposée entre la ville du sud du Vietnam et la capitale bulgare Sofia.

Il a exprimé l’espoir que le président Rumen Radev veillera à créer les conditions propices à la collaboration entre les deux métropoles. La ville fera des efforts avec la capitale Sofia et les partenaires bulgares pour renforcer l’assistance et tirer parti des potentiels et des avantages de chacun pour un développement mutuel, en particulier dans les domaines correspondant aux besoins de la mégapole du Sud et aux atouts de la Bulgarie.

Promouvoir les échanges bilatéraux

Pour sa part, le président Rumen Radev a exprimé sa profonde impression de la beauté architecturale, du dynamisme et du potentiel de développement économique de la ville. Il a estimé que la visite apporterait de bons résultats et contribuerait à promouvoir les échanges bilatéraux, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de la culture.

Il a souligné que la Bulgarie a été l’un des premiers pays à avoir établi des relations diplomatiques avec le Vietnam, le 8 février 1950. En outre, elle accompagne et soutient toujours la nation indochinoise dans sa lutte pour l’indépendance et la construction nationale, a-t-il ratifié.

Le chef de l’Etat bulgare a dit sa fierté que de nombreuses générations d’étudiants vietnamiens aient été formées en Bulgarie et soient revenus pour contribuer au développement de leur patrie, et a estimé que la communauté vietnamienne en Bulgarie constituera un pont d’amitié important entre les deux pays.

Il a déclaré que la Bulgarie apprécie toujours le fort développement économique du Vietnam et le considère comme un partenaire de premier plan en Asie du Sud-Est. Sofia souhaite promouvoir la coopération dans des domaines tels que le transport, la logistique, la fabrication de machines, la construction navale, l’éducation et la formation, la construction automobile et la coopération agricole.

Cependant, il a noté que les relations économiques entre la Bulgarie et le Vietnam, ainsi qu’entre Hô Chi Minh-Ville et la capitale Sofia, ne sont toujours pas à la hauteur du potentiel et du développement des relations politiques et étrangères entre les deux parties. Il a exprimé sa conviction qu’avec la détermination des dirigeants des deux partis, les liens continueront à se développer fortement, générant des bénéfices mutuels, notamment dans les domaines économique et commercial.

Après leur rencontre, le président Rumen Radev et le secrétaire du Comité municipal du Parti Nguyên Van Nên ont assisté à la signature des documents de coopération entre Hô Chi Minh-Ville et Sofia.

Lors de son séjour à Hô Chi Minh-Ville, le chef de l’Etat bulgare a participé au Forum des affaires Vietnam - Bulgarie, a rencontré des représentants de l’Association d’amitié Vietnam - Bulgarie dans la mégapole du Sud et a visité certains sites culturels et historiques locaux.

VNA/CVN