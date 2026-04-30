Laos

Félicitations pour le 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale

À l’occasion du 51 e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2026), le Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) a adressé un message de félicitations au Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV).

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Photo : VNA/CVN

Le message souligne que la grande victoire du printemps 1975, qui a conduit à la libération totale du Sud et à la réunification du Vietnam, constitue un événement majeur et un jalon historique glorieux du Parti communiste du Vietnam. Cette victoire n’est pas seulement celle de l’armée et du peuple vietnamiens, mais aussi le fruit de l’alliance de solidarité combative entre les peuples des trois pays d’Indochine : le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Elle a créé des conditions favorables permettant à la révolution du Laos de remporter la victoire, aboutissant à la fondation de la République démocratique populaire lao le 2 décembre 1975.

Le PPRL salue chaleureusement les réalisations majeures, globales et historiques accomplies par le Parti communiste du Vietnam et le peuple vietnamien frère, notamment au cours des quarante années de mise en œuvre de la politique de Renouveau (Dôi Moi). Le message met en avant la position et le rôle du Vietnam, de plus en plus élevés tant dans la région qu’à l’échelle internationale.

La partie lao exprime sa ferme conviction que, sous la direction clairvoyante du Parti communiste du Vietnam, avec à sa tête le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, le peuple vietnamien frère mettra en œuvre avec succès la Résolution du XIVe Congrès national du PCV, jetant ainsi des bases solides pour un développement vigoureux du pays, son entrée dans une nouvelle ère et la réalisation des deux objectifs stratégiques centenaires nationaux.

À cette occasion, Bounleua Phandanouvong, membre du Comité central et président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL, a adressé une lettre de félicitations à Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères du Vietnam.

VNA/CVN