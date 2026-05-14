Hô Chi Minh-Ville renforce son écosystème technologique

Hô Chi Minh-Ville accélère ses investissements dans les infrastructures numériques et met en place des mécanismes spécifiques afin d’attirer des projets de haute technologie dans les domaines des données, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle (IA), de la biomédecine…

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Photo: VNA/CVN

La ville entend ainsi développer progressivement un vaste écosystème technologique, créant une nouvelle dynamique d’attractivité pour les entreprises technologiques vietnamiennes et étrangères.

Selon Nguyên Huu Yên, directeur adjoint du Service municipal des sciences et des technologies, en 2026, la ville poursuivra ses investissements dans les infrastructures numériques et la gouvernance intelligente, avec l’objectif d’étendre la couverture 5G à 70-80% de la population, tout en développant les infrastructures de l’Internet des objets (IoT) et les réseaux de caméras intelligentes.

Elle prévoit également d’exploiter davantage les infrastructures numériques disponibles, d’annoncer au moins une nouvelle zone technologique numérique et de mettre en œuvre un projet de ville intelligente afin d’attirer les investisseurs et de bâtir une nouvelle architecture de données urbaines.

Hô Chi Minh-Ville applique également plusieurs mécanismes spécifiques afin d’attirer les entreprises technologiques, notamment dans les domaines des centres de données, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, de l’énergie et des nouvelles technologies. Parmi ces mesures figurent des mécanismes expérimentaux de politiques publiques (sandbox), le soutien aux start-up innovantes et la promotion du modèle de "commande publique" invitant les entreprises à participer à la résolution des problématiques urbaines.

Lors d’une récente réunion avec la société par actions Real-Time Robotics Vietnam, les autorités municipales ont convenu d’aider l’entreprise à accéder à un financement de 200 milliards de dôngs destiné à la construction d’une usine de drones (UAV) au Saigon High-Tech Park (SHTP). Les produits de l’entreprise affichent actuellement un taux de localisation d’environ 95%.

"L’année 2026 est identifiée comme une année d’accélération, avec le déploiement simultané de solutions permettant aux sciences et technologies, à l’innovation et à la transformation numérique de générer des produits concrets, contribuant directement à l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres. La priorité est de placer les entreprises au centre, de promouvoir la commercialisation des résultats de recherche et de privilégier les secteurs stratégiques", a déclaré Lâm Dinh Thang, directeur du Service municipal des sciences et des technologies.

Les efforts ont permis à Hô Chi Minh-Ville d’accueillir une série de grands projets dans les hautes technologies. Récemment, le Comité populaire municipal a remis des certificats d’investissement à quatre projets technologiques stratégiques au SHTP, pour un montant total dépassant 1,23 milliard de dollars, dans les infrastructures de données, les technologies biomédicales et la production électronique intelligente.

Parmi eux figurent deux grands projets de centres de données totalisant près d’un milliard de dollars d’investissements : le centre de données Evolution DC VN HCMC, financé par un consortium de trois investisseurs singapouriens pour un montant de 508,78 millions de dollars, et le complexe hyperscale STARMASON, développé par la société par actions Starmason avec un investissement de 480,26 millions de dollars.

Parallèlement, le Centre de haute technologie Tâm Anh, développé par la société par actions de l’Hôpital général Tâm Anh de Hô Chi Minh-Ville avec un investissement de 160 millions de dollars, sera spécialisé dans les technologies biomédicales.

Les projets lancés au premier trimestre 2026 montrent une concentration croissante des investissements dans des secteurs technologiques clés tels que les données, l’IA, les biotechnologies, les semi-conducteurs et les infrastructures numériques, conformément à l’orientation de Hô Chi Minh-Ville visant à accélérer les investissements dans les sciences et les technologies.

Selon Nguyên Ky Phung, chef du comité de gestion du SHTP, ce parc high-tech continue de jouer son rôle de noyau économique et technologique de la ville, avec une valeur cumulée de production de produits de haute technologie dépassant 203,3 milliards de dollars, dont plus de 185,2 milliards destinés à l’exportation. Les nouveaux projets autorisés témoignent une nouvelle fois de l’attractivité de Hô Chi Minh-Ville pour les entreprises technologiques, notamment dans les domaines des semi-conducteurs, de l’IA, de l’énergie et des infrastructures numériques.

Selon le Service municipal des sciences et des technologies, la ville a alloué 12.705 milliards de dongs au secteur des sciences et technologies dans le budget prévisionnel de 2026, soit 4,16% des dépenses budgétaires totales. Cette ressource constituera une base essentielle pour développer les infrastructures numériques, l’innovation et les secteurs technologiques stratégiques, afin d’attirer durablement les entreprises technologiques vietnamiennes et étrangères à Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN