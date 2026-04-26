Investissement massif dans la recherche de pointe

Le Vietnam lance un programme ambitieux pour appuyer les doctorants d’excellence, en orientant les financements vers des recherches stratégiques et appliquées. Objectif : stimuler l’innovation et favoriser des avancées technologiques au service du développement durable.

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Le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quân, a signé le 13 avril la décision N°2103 approuvant le “Programme de soutien aux doctorants d’excellence pour la période 2026-2030” (Vietnam Research Excellence Fellowship -VREF). Ce programme est considéré comme une initiative stratégique visant à développer des ressources humaines scientifiques de haute qualité, contribuant à renforcer l’autonomie technologique et la compétitivité nationale.

Photo : VNA/CVN

Il est élaboré sur la base de la concrétisation des grandes orientations du Parti relatives au développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de l’éducation et de la formation. Les doctorants y sont identifiés comme une force centrale, directement impliquée dans la création de percées scientifiques et technologiques. L’investissement dans ce groupe ne se limite donc pas à la formation, mais constitue un investissement stratégique visant à former une nouvelle génération de chercheurs capables de jouer un rôle de moteur dans le développement futur.

L’un des points notables du VREF est son orientation, passant d’un simple soutien à la formation à un investissement dans la recherche d’excellence. Les ressources seront ainsi concentrées de manière ciblée, en priorité sur les domaines technologiques stratégiques, tout en assurant un développement équilibré des autres disciplines scientifiques. Le mécanisme de sélection est conçu pour être transparent, compétitif et fondé sur les résultats, en liant le financement à des objectifs concrets.

Création d’un réseau de jeunes scientifiques

Le programme sélectionnera et soutiendra chaque année environ 100 doctorants d’excellence. Parmi eux, une priorité sera accordée aux projets visant la maîtrise des technologies clés et le développement de produits technologiques stratégiques, tandis que le reste sera consacré à des recherches de rupture dans d’autres domaines scientifiques.

Les indicateurs de résultats ont été définis de manière assez claire : au moins 60% des résultats de recherche doivent être publiés dans des revues scientifiques internationales reconnues ; au moins 20% doivent faire l’objet d’un enregistrement de propriété intellectuelle ; et environ 15% doivent être transférés, commercialisés ou appliqués dans la pratique. Cela reflète une orientation visant à lier la recherche aux besoins du développement socio-économique.

Photo : VNA/CVN

Au-delà du soutien aux individus, le programme vise également à construire un réseau de jeunes scientifiques, contribuant ainsi à la formation de groupes de recherche solides et à la promotion de la coopération internationale. La mise en relation entre l’État, les instituts-universités et les entreprises est aussi encouragée afin d’améliorer l’efficacité des investissements et la capacité d’application des résultats de recherche.

En ce qui concerne le financement, le budget de l’État garantit les ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme, tout en mobilisant la participation des entreprises et des organisations nationales et internationales. Chaque doctorant peut bénéficier d’un soutien maximal d’un milliard de dôngs par an, pour une durée n’excédant pas trois ans. Les fonds sont utilisés pour des activités directement liées à la recherche, telles que l’acquisition d’équipements, la publication scientifique, l’enregistrement de la propriété intellectuelle, ainsi que les essais et la mise au point des technologies.

Le décaissement des fonds est effectué selon l’avancement, en lien avec des jalons de résultats précis, afin de garantir l’efficacité et la transparence. Le Fonds national pour le développement de la science et de la technologie est chargé de piloter la mise en œuvre du programme.

On peut constater que le VREF n’est pas seulement un programme de soutien aux doctorants, mais aussi une étape importante dans la réforme des modalités d’investissement en science et technologie. Lorsque les ressources sont concentrées sur les bons bénéficiaires, associées à des objectifs précis et à des mécanismes d’évaluation clairs, le programme est censé générer des avancées significatives en matière de connaissances et de technologies, contribuant concrètement au développement durable du pays.

Xuân Lôc/CVN