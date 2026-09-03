Le Vietnam vise le Top 10 asiatique de l’IA d’ici à 2045

Le Vietnam a officiellement approuvé la Stratégie nationale sur l’intelligence artificielle à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, faisant de cette technologie un levier stratégique majeur pour améliorer la productivité, la capacité d’innovation, la gouvernance nationale et la compétitivité de l’économie.

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Selon la décision N°1671, signée le 28 août par le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung, le Vietnam entend passer d’une approche axée sur la recherche, le développement et l’application de l’intelligence artificielle à une démarche de recherche et de développement de l’IA associée à une transformation globale du pays par cette technologie.

L’IA est désormais considérée comme une capacité centrale à intégrer dès la définition des problématiques, la conception, l’organisation et le fonctionnement.

Photo : VNA/CVN

La stratégie repose sur trois fondements : les ressources humaines, les infrastructures et les données, tandis que les institutions et la gouvernance de l’IA sont considérées comme des leviers décisifs.

Le développement de ressources humaines hautement qualifiées, des talents et d’une expertise de haut niveau dans l’IA constitue une priorité. Le Vietnam entend également renforcer la formation, la reconversion et le perfectionnement des compétences en IA au sein de la main-d’œuvre, tout en attirant des experts vietnamiens de l’étranger et des experts étrangers.

D’ici à 2030, le Vietnam ambitionne de figurer parmi les trois premiers pays d’Asie du Sud-Est en matière de recherche et de développement dans le domaine de l’intelligence artificielle. Parmi les objectifs fixés figurent l’intégration de l’IA dans 100% des services publics en ligne et son utilisation pour aider au traitement de 100% des dossiers de procédures administratives. Le pays prévoit également de développer au moins cinq plateformes nationales d’IA à usage partagé, dix marques vietnamiennes d’IA compétitives sur les marchés régional et international et huit modèles d’IA en langue vietnamienne.

À l’horizon 2045, le Vietnam vise à figurer parmi les dix premiers pays d’Asie en matière de recherche, de développement et de maîtrise de l’IA, ainsi que de transformation nationale par cette technologie. L’IA doit devenir un moteur stratégique majeur pour améliorer la productivité, la capacité d’innovation et la création de valeurs nationales, contribuant à permettre au Vietnam de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici à 2045.

À cette échéance, l’IA devrait devenir le principal socle de fonctionnement de l’État, de l’économie et de la société.

Pour atteindre ces ambitions, la stratégie identifie neuf piliers : le développement des ressources humaines et des compétences en IA pour l’ensemble de la population ; les données et les modèles d’IA ; les infrastructures ; la recherche, le développement et la maîtrise des technologies ; l’application de l’IA dans la gouvernance nationale ; la transformation par l’IA des secteurs et domaines ; le soutien aux PME, aux ménages entrepreneurs et aux coopératives dans l’accès à l’IA et son utilisation ; le développement de l’écosystème de l’IA ; et une gouvernance de l’IA sûre, fiable et responsable.

Enfin, six groupes de solutions clés ont été définis, notamment le perfectionnement des institutions, des politiques et du cadre juridique, le renforcement de la coordination nationale et la garantie des financements nécessaires.

VNA/CVN