Hô Chi Minh-Ville intensifie sa lutte contre la pêche illicite INN

À l’issue d’une réunion consacrée à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a récemment publié les conclusions de son vice-président Bùi Minh Thanh.

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Photo : VNA/CVN

Le 29 avril, Bùi Minh Thanh a présidé une réunion réunissant les services compétents, les agences concernées, les forces de l’ordre et les localités côtières afin d’évaluer les résultats de la campagne de lutte contre la pêche INN.

Lors de cette rencontre, les responsables du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville ont souligné que les services et unités concernés avaient déployé de nombreux efforts et mis en œuvre diverses solutions, obtenant ainsi des résultats positifs conformément aux directives du Premier ministre, du Comité du Parti et du Comité populaire municipal. Toutefois, certaines insuffisances persistent, notamment un contrôle encore laxiste des navires et des mesures jugées insuffisantes à l’égard des bateaux ne respectant pas la législation en vigueur.

Renforcement de la gestion des navires non conformes

Face à cette situation, les autorités municipales ont chargé le Service de l’agriculture et de l’environnement d’examiner et de régler rapidement les problèmes en suspens, conformément aux conclusions de l’Inspection générale et aux recommandations de la 5e mission d’inspection de la Commission européenne (UE) concernant la lutte contre la pêche INN.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, la ville entend renforcer la gestion de sa flotte de pêche, notamment le contrôle des navires entrant et sortant des ports, des bateaux non conformes dits aux "3 sans" (sans immatriculation, sans permis de pêche ou sans certificat d’inspection), des navires immobilisés à quai ainsi que de ceux opérant hors de la province. Les autorités devront également établir une liste des navires ne remplissant pas les conditions d’exploitation, assurer une surveillance étroite de ces derniers et mettre à jour de manière exhaustive les données relatives aux navires présentant un risque élevé d’infraction dans le système de suivi des navires (VMS).

Le Service de l’agriculture et de l’environnement a également été chargé de coopérer avec le Service des finances afin de proposer des mécanismes de financement pour les activités liées à la lutte contre la pêche INN. Il devra aussi élaborer des politiques de soutien à la reconversion des activités de pêche, à la modernisation des équipements de suivi des navires ainsi qu’au démantèlement des vieux bateaux de pêche. Des solutions visant à améliorer l’efficacité des patrouilles maritimes et des plans concernant les ports de pêche et les zones d’abri en cas de tempête sont également à l’étude.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, la ville demande un renforcement des actions de sensibilisation des pêcheurs à la réglementation relative à la pêche INN. Une réunion de bilan des six premiers mois de l’année sera organisée afin d’évaluer les activités menées dans ce domaine et de récompenser les collectifs et individus les plus performants.

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a en outre chargé le Service municipal des sciences et des technologies de coordonner la numérisation de la gestion des navires de pêche et des ports, ainsi que l’application des technologies à la traçabilité des produits halieutiques. Le Service des affaires étrangères devra, de son côté, étudier les pratiques d’autres pays afin de les adapter au contexte vietnamien.

Les autorités municipales ont demandé à l’ensemble des services et organismes concernés de finaliser leurs rapports et de les transmettre au Service de l’agriculture et de l’environnement avant le 31 mai, afin qu’ils soient synthétisés puis soumis au Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville avant le 10 juin prochain.

Tân Dat/CVN