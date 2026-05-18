Gia Lai

Pêche INN : contrôle strict des navires de pêche afin de prévenir toute violation

La lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ne constitue pas un objectif à court terme, mais un processus de longue haleine étroitement lié à la stratégie de développement durable de l’économie maritime.

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Photo : VNA/CVN

Conscients de cet enjeu, les Gardes-frontières de Gia Lai ont mobilisé au maximum leurs ressources ces derniers temps, en déployant les six postes-frontières maritimes, l’Escadron maritime n°2, neuf postes de contrôle frontaliers ainsi que des équipes spécialisées, avec l’appui de trois navires et huit vedettes spécialisées.

Ces efforts visent à renforcer les patrouilles et les contrôles afin de prévenir et de mettre un terme aux violations liées à la pêche INN commises par les pêcheurs locaux.

Présence sur le terrain pour sensibiliser les pêcheurs

Afin que chaque sortie en mer se déroule dans le respect de la loi et en toute sécurité, les gardes-frontières de Gia Lai multiplient les actions coordonnées de sensibilisation et de contrôle des navires de pêche.

Des séances d’information juridique sont organisées dans les ports de pêche et directement à bord des embarcations prêtes à quitter le quai. Les officiers et soldats expliquent aux pêcheurs les réglementations relatives à l’exploitation des ressources halieutiques et au respect des limites maritimes. Les contrôles avant le départ sont également renforcés, notamment concernant les dispositifs de surveillance des trajets et les journaux de pêche.

Parallèlement à la sensibilisation, les autorités sanctionnent strictement les infractions afin de rétablir l’ordre dans les activités halieutiques. Les navires ne maintenant pas leur dispositif de surveillance actif, ne tenant pas correctement leur journal de pêche ou présentant des signes de violation des eaux étrangères sont détectés et traités conformément à la réglementation.

Depuis le début de l’année 2025, les postes-frontières ont coordonné leurs actions avec les forces compétentes pour maintenir et renforcer l’efficacité de 546 groupes de navires de pêche sécurisés, regroupant 2.267 bateaux et 9.602 pêcheurs afin qu’ils puissent s’entraider en mer. Plus de 6.230 propriétaires de navires ont signé un engagement à ne pas violer les eaux étrangères.

Les autorités ont également organisé 125 séances de sensibilisation réunissant 5.875 armateurs, capitaines et pêcheurs afin de répondre à leurs difficultés et d’échanger sur les problèmes rencontrés lors de la pêche hauturière.

L’un des changements les plus significatifs dans la lutte contre la pêche INN réside dans l’évolution des mentalités des pêcheurs. De nombreux armateurs vérifient désormais de manière proactive leurs dispositifs de surveillance avant de prendre la mer, consignent correctement leurs journaux de pêche et respectent strictement les zones autorisées.

Nguyên Van Tru, habitant du hameau de Thang Kiên, dans la commune de Dê Gi, province de Gia Lai, témoigne : "Les gardes-frontières nous rappellent constamment de ne pas violer les eaux étrangères et de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance. À chaque sortie en mer, j’emporte tous les documents nécessaires et je pratique une pêche légale afin de protéger les ressources halieutiques tout en contribuant à la défense de la souveraineté maritime et insulaire.".

Sanctionner sévèrement les infractions

Le colonel Trân Tiên Hai, commandant des Gardes-frontières de Gia Lai, a indiqué que les unités appliquent strictement les directives du gouvernement central et des autorités locales relatives à la lutte contre la pêche INN.

Les autorités accordent une attention particulière à la gestion des navires présentant un risque élevé de pêche illégale afin d’intervenir rapidement en cas d’infraction. En cas de récidive ou lorsque des armateurs possèdent plusieurs navires en infraction, les autorités procèdent à la confiscation des moyens de transport et coopèrent avec la police et le parquet afin d’engager des poursuites pénales conformément à la loi.

Des officiers spécialisés sont également mobilisés pour surveiller étroitement les activités des navires dans les différentes zones maritimes, en exploitant les systèmes techniques, les équipements de surveillance des communications et les dispositifs de suivi des trajets.

Grâce à cette coordination étroite entre les différentes forces, aucun navire ni pêcheur de la province de Gia Lai n’a été arrêté par des autorités étrangères depuis le début de l’année 2025.

Selon le lieutenant-colonel Pham Bao Ân, chef adjoint du service des opérations des gardes-frontières de Gia Lai, seuls les navires remplissant toutes les conditions légales sont autorisés à quitter le port. Les armateurs et capitaines doivent signer un engagement à respecter les réglementations relatives à la pêche INN.

Le capitaine Lê Van Hoa, chef du poste de contrôle frontalier de Mui Tân relevant du poste-frontière portuaire de Quy Nhon, précise que les officiers vérifient systématiquement les dispositifs de surveillance des trajets lors des formalités d’entrée et de sortie des ports. Tout navire présentant une interruption de signal de plus de six heures fait immédiatement l’objet d’une enquête.

Aujourd’hui, les navires qui prennent la mer ne transportent pas seulement les espoirs de subsistance des pêcheurs, mais aussi un engagement clair : pratiquer une pêche responsable et conforme à la loi. Les pêcheurs savent en effet que protéger les ressources halieutiques revient également à préserver durablement leurs moyens de subsistance et la réputation de la pêche vietnamienne.

Minh Thu/CVN