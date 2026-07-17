Cinq startups bénéficient d’un financement d’amorçage non remboursable

Cinq startups vietnamiennes ont chacune reçu un financement d’amorçage non remboursable de 98 millions de dôngs afin de tester de nouvelles stratégies de croissance.

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Photo : VNA/CVN

Cette aide a été remise lors de la cérémonie de clôture du Programme de soutien aux entreprises innovantes, organisée en fin de semaine dans le cadre du projet Collaboration for Growth (Co4Growth). Mis en œuvre entre 2024 et 2027, ce programme comprend cinq cycles d’accélération et prévoit d’accompagner de manière intensive 400 jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans.

Des projets innovants dans des secteurs variés

Les cinq entreprises sélectionnées sont Fuwa Biotech, Spicy Country, Nhang Sach An Khang, Real Bean Coffee et Hirenow. Elles évoluent dans des secteurs variés, allant de l’intelligence artificielle et des biotechnologies à la transformation des produits agricoles et au développement durable.

Hirenow développe une plateforme fondée sur l’intelligence artificielle permettant aux entreprises d’analyser les descriptions de poste (JD), d’évaluer la compétitivité des niveaux de rémunération et de prédire les perspectives de recrutement avant d’engager du temps et des ressources dans la recherche de candidats.

Photo : Fuwa Biotech/CVN

De son côté, Fuwa Biotech exploite les biotechnologies pour fabriquer des détergents écologiques à partir d’écorces d’ananas, selon les principes de l’économie circulaire.

Spicy Country associe des méthodes de fermentation traditionnelles à des technologies modernes pour produire une gamme de condiments élaborés à partir de produits agricoles vietnamiens. Quant à Real Bean Coffee, l'entreprise développe un modèle d’entreprise sociale spécialisé dans le café de spécialité Fine Robusta.

Un premier levier pour attirer les investisseurs

Selon les organisateurs, ce financement d’amorçage constitue un premier soutien destiné à permettre aux startups d’expérimenter de nouvelles solutions de croissance, de renforcer leurs capacités de gestion et de se préparer à solliciter des financements auprès d’institutions financières et d’investisseurs lors des prochaines phases de leur développement.

Pour Trinh Nhu Quynh, membre du jury, ce financement d’amorçage ne représente pas seulement "une récompense financière à court terme", mais constitue également un gage de crédibilité permettant aux jeunes entreprises d’engager avec davantage d’assurance un dialogue avec des institutions financières de plus grande envergure.

Nguyên Nha Quyên, directrice des opérations du Fonds de soutien aux entreprises scientifiques et technologiques du Vietnam (SVF), estime pour sa part que l’attribution de ces financements illustre la montée en puissance de l’investissement à impact social au Vietnam.

Un écosystème en pleine expansion

L’écosystème vietnamien des startups poursuit son expansion. Selon le Startup Ecosystem Index 2026 publié par StartupBlink, le Vietnam occupe désormais la 50ᵉ place mondiale, gagnant cinq rangs par rapport au classement précédent, soit son meilleur résultat à ce jour.

Le pays compte actuellement environ 4.000 startups, 208 fonds d’investissement, 84 incubateurs et plus de 20 centres de soutien à l’innovation, répartis à l’échelle nationale et locale.

Dans le cadre du plan de mise en œuvre de la Résolution 57, le Vietnam ambitionne d’augmenter de 30% le nombre de startups, de créer 30 à 50 entreprises spin-off issues des instituts de recherche et des universités, et d’établir au moins trois centres d’innovation et d’entrepreneuriat à Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville.

Thu Huong/CVN