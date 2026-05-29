Hô Chi Minh-Ville accueille une expo de l’électronique et des appareils intelligents

L’exposition internationale de l’électronique et des appareils intelligents du Vietnam (IEAE 2026) a ouvert ses portes le 28 mai au Centre des foires et expositions de Saïgon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville.

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Organisé par la compagnie Chaoyu Expo en collaboration avec VINEXAD, cet événement, qui se déroule jusqu’au 30 mai, réunit des centaines de marques prestigieuses, des milliers de produits et des technologies de pointe. Il offre ainsi une expérience technologique dynamique, ainsi que des opportunités de réseautage et de développement commercial pour les entreprises vietnamiennes et internationales.

Un salon technologique d’envergure internationale

L’édition 2026 s’étend sur plus de 10.000 m² et rassemble plus de 500 stands représentant plus de 300 entreprises vietnamiennes et étrangères, notamment issues des grands centres de production électronique chinois tels que Shenzhen, Dongguan, Ningbo, Zhongshan et Foshan. Parmi les marques présentes figurent notamment Remax, Dongguan WUQUE Precision Technology, Shenzhen Sanlida Electrical Technology et Guangdong Chunmi Electrical Appliance Technology, proposant une large gamme de produits compétitifs.

Selon les organisateurs, l’IEAE 2026 s’impose comme une plateforme commerciale majeure pour les secteurs de l’électronique et de l’électroménager au Vietnam. Le salon réunit fabricants, acheteurs et distributeurs afin de favoriser les échanges et la coopération. Pendant trois jours, les entreprises participantes disposent d’un espace de réseautage direct pour identifier de nouveaux partenaires et développer leurs activités grâce à diverses actions de promotion commerciale.

L’IEAE 2026 offre un panorama complet des secteurs de l’électronique et de l’électroménager. Les visiteurs peuvent y découvrir les nouvelles tendances technologiques, une grande diversité de produits ainsi que de nombreuses opportunités de coopération.

Le secteur de l’électronique présente notamment des casques Bluetooth Hi-Fi, des enceintes portables, des consoles de jeux, des câbles de charge rapide, des batteries externes haute capacité, des chargeurs intelligents, des accessoires pour téléphones, des objets connectés, ainsi que des produits de haute technologie comme des drones et des robots.

Les entreprises participantes sont pour la plupart des fabricants de grande envergure capables d’assurer des productions OEM/ODM conformes aux normes internationales d’exportation. Elles proposent des produits variés à des prix compétitifs, favorisant les partenariats durables et le développement de marques.

Électroménager intelligent et objets connectés

Parallèlement, le secteur de l’électroménager expose de nombreux petits appareils du quotidien : plaques à induction haute puissance, friteuses sans huile, ventilateurs basse consommation, sèche-cheveux à ions négatifs, casseroles électriques multifonctions, centrifugeuses ou encore bouilloires électriques. Ces produits mettent l’accent sur la praticité, la durabilité et l’efficacité énergétique, tout en restant accessibles au grand public.

Grâce à leur capacité d’adaptation aux différents circuits de distribution, du commerce traditionnel au commerce électronique, les entreprises participantes peuvent également élargir leur clientèle cible.

Outre l’espace d’exposition et les rencontres professionnelles, l’IEAE 2026 propose une série de séminaires et de forums spécialisés réunissant associations, experts, entreprises et cabinets de conseil de premier plan dans les domaines de l’électronique, des objets connectés et du commerce numérique.

Les discussions portent sur des sujets concrets tels que les tendances de restructuration de la chaîne mondiale d’approvisionnement électronique, la transformation numérique de l’industrie, le commerce électronique appliqué aux objets connectés, les technologies de personnalisation ou encore les stratégies de développement de marché dans le nouveau contexte international.

Séminaires et tendances du numérique

Parmi les temps forts figurent les séminaires intitulés : "Chaînes d’approvisionnement en électronique intelligente face aux changements géopolitiques mondiaux : opportunités de restructuration et de renforcement de la position du Vietnam", "L’avenir du commerce numérique dans l’industrie de l’électronique et des objets connectés" et "La technologie au service du quotidien : tendances des produits technologiques personnalisés".

Grâce à ces activités, les entreprises participantes peuvent mieux comprendre les évolutions du marché, les nouvelles technologies et les comportements des consommateurs, tout en échangeant directement avec des experts, partenaires et acheteurs potentiels.

Le salon est ainsi considéré comme une plateforme stratégique permettant aux entreprises de renforcer leur compétitivité, d’élargir leur réseau de coopération et de s’adapter plus efficacement aux mutations rapides du secteur électronique à l’ère numérique.

Au-delà d’un simple espace d’exposition, l’IEAE 2026 constitue une plateforme complète de réseautage et d’approvisionnement, permettant aux entreprises et aux acheteurs d’accéder directement à des produits de qualité à des prix compétitifs, tout en diversifiant leurs canaux de distribution sur les marchés nationaux et internationaux.

Texte et photos : Tân Dat/CVN