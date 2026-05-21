"Happy Vietnam", un Prix dédié aux droits de l’homme au Vietnam

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Photo : Tùng Anh/CVN

Le 21 mai, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec la Télévision nationale du Vietnam (VTV) et l’Association des artistes photographes du Vietnam, a officiellement lancé le Prix de communication sur les droits de l’homme au Vietnam "Happy Vietnam 2026".

Entrant dans sa quatrième année, "Happy Vietnam" n’est plus seulement un concours de photographie et de vidéo. Il est devenu une initiative de communication de portée profonde consacrée aux droits de l’homme au Vietnam.

Dans un contexte où le Vietnam poursuit ses efforts en faveur du développement durable, de l’intégration internationale approfondie et d’une gouvernance plaçant l’être humain au centre de toutes les politiques publiques, l’édition 2026 vise à détecter, honorer et diffuser les valeurs positives de la vie sociale, tout en mettant en lumière les réalisations marquantes du pays dans la garantie et la promotion des droits de l’homme dans tous les domaines.

À travers ce prix, le comité d’organisation invite auteurs professionnels et amateurs, Vietnamiens comme amis internationaux, à capter et à partager les moments significatifs du Vietnam d’aujourd’hui : du rythme animé des villes aux transformations du monde rural, en passant par les récits du quotidien dans les régions montagneuses, frontalières et insulaires. Il peut s’agir de sourires simples, d’efforts pour progresser dans le travail, les études ou la création, ou encore d’évolutions positives au sein des communautés, autant d’éléments qui composent le portrait authentique et multicolore d’un Vietnam pacifique, en développement et heureux.

Photo : Tùng Anh/CVN

L’édition 2026 continue de se déployer à l’échelle nationale autour de deux catégories : photographie et vidéo. Le concours est ouvert aux citoyens vietnamiens et aux étrangers âgés de 15 ans et plus. Les œuvres soumises devront garantir authenticité, valeur artistique et portée médiatique, refléter clairement les avancées du pays et transmettre un message positif, humain et largement mobilisateur, en cohérence avec le thème : "Le bonheur dans les choses simples".

Les candidatures sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au 31 août 2026. Les œuvres devront être déposées en ligne sur la plateforme officielle happy.vietnam.vn et seront évaluées en deux étapes : présélection puis finale. Le jury réunira des experts de premier plan, journalistes, photographes et professionnels du cinéma reconnus, afin de garantir objectivité, transparence et haut niveau d’expertise. La cérémonie de remise des prix devrait se tenir au quatrième trimestre 2026 à Hanoï.

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement, la vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, a souligné qu’un pays ne se définit pas uniquement par la taille de son économie ou son potentiel scientifique et technologique, mais aussi par sa capacité à diffuser des valeurs, à inspirer la confiance sociale et à façonner son image sur l’espace médiatique international. Dans l’environnement numérique actuel, chaque information positive, chaque image fidèle, chaque récit à forte portée humaine sur le Vietnam et ses habitants contribue à structurer le flux d’informations officielles du pays, renforçant ainsi son soft power, la promotion de son image et sa position sur la scène internationale.

Dans cette perspective, "Happy Vietnam 2026" ne constitue pas seulement une opération de communication ni un espace de création artistique, mais aussi une composante du processus de construction d’un "front d’information positive" du Vietnam dans l’environnement numérique mondial.

Selon la vice-ministre Trinh Thi Thuy, ce prix contribue à constituer une source de contenus positifs sur le Vietnam, à bâtir un écosystème national d’images, de données et de récits médiatiques, à élargir le réseau de diffusion de l’information officielle au Vietnam comme à l’étranger, et à créer un espace médiatique humaniste, positif et inspirant sur le pays et son peuple. Il s’agit également de transformer les acquis du développement national en ressources de communication et en puissance douce sur la scène internationale.

"À travers cette édition, le comité d’organisation souhaite continuer à découvrir et à promouvoir des œuvres à forte valeur artistique et médiatique, reflétant avec vivacité le Vietnam d’aujourd’hui, un Vietnam en développement, humain, ouvert sur le monde et heureux, afin de créer un effet de diffusion positif dans la société et de contribuer au rayonnement et au prestige du pays sur la scène internationale", a-t-elle souligné.

Phuong Nga/CVN