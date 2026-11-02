Vote pour les 7 Merveilles urbaines du futur : Cân Gio parmi les candidats

Le concours des "7 Merveilles des villes du futur" (7 Wonders of Future Cities) bat son plein. Vinhomes Green Paradise, situé à Cân Gio, à Hô Chi Minh-Ville, figure parmi les projets candidats.

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Photo : VP/CVN

À l’évocation de New7Wonders, nombreux sont ceux qui se souviennent sans doute des campagnes de vote qui avaient suscité l’intérêt de millions de personnes à travers le monde.

Des sites qui donnent envie de parcourir des milliers de kilomètres pour les admirer

En 2007, cette organisation a dévoilé la liste des sept nouvelles merveilles du monde, comprenant la Grande Muraille de Chine, le Colisée en Italie, la cité antique de Pétra en Jordanie, le Taj Mahal en Inde, Chichén Itzá au Mexique, le Machu Picchu au Pérou et le Christ Rédempteur au Brésil.

Quatre ans plus tard, elle a annoncé les sept merveilles naturelles du monde, parmi lesquelles figurait la baie de Ha Long, au Vietnam. Ces campagnes de vote ont été organisées par une entité indépendante avec la participation du public international, et se distinguent du classement des sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Chacun de ces sites possède une valeur qui lui est propre, au point de donner envie de parcourir des milliers de kilomètres pour aller l’admirer.

Photo : NHB/CVN

Pour la baie de Ha Long, la beauté de ses milliers d’îlots calcaires émergeant de la mer existait bien avant le scrutin. Toutefois, le titre décerné par New7Wonders a offert une occasion supplémentaire de faire connaître largement son nom à travers le globe.

New7Wonders tourne son attention vers l’avenir des villes

Cette fois-ci, New7Wonders porte son attention sur l’avenir des agglomérations. Le concours des "7 merveilles des villes du futur" vise à identifier des modèles urbains illustrant la manière dont les êtres humains pourraient vivre au XXIe siècle, à une époque où les technologies, l’environnement et la qualité de vie occupent une place de plus en plus importante.

Fait intéressant, les organisateurs acceptent aussi bien les cités déjà achevées que celles en cours de construction ou encore au stade de projet. Leur objectif est en effet de mettre en lumière des idées susceptibles de façonner l’avenir, autour de trois critères prioritaires : le développement durable, l’innovation et l’inclusion dans la vie urbaine.

La liste des candidats comprend plusieurs propositions remarquables, telles que NEOM en Arabie saoudite, Masdar City aux Émirats arabes unis, Toyota Woven City au Japon et Vinhomes Green Paradise au Vietnam. Chacun de ces dossiers adopte une approche différente de la ville de demain.

Photo : VP/CVN

Cân Gio est une région dotée de conditions naturelles particulièrement remarquables. Située à la porte maritime de Hô Chi Minh-Ville, elle abrite un écosystème de mangroves que l’UNESCO a reconnu comme réserve de biosphère mondiale en 2000. L’une des richesses les plus précieuses de Cân Gio réside dans ses forêts de palétuviers, ses cours d’eau, ses zones estuariennes et le mode de vie de ses habitants, étroitement lié à la nature. Aujourd’hui, avec l’essor d’une zone urbaine moderne dans cette contrée, le visage de Cân Gio pourrait être profondément transformé au cours des prochaines décennies.

Selon les orientations présentées, Vinhomes Green Paradise ambitionne de devenir un pôle urbain reposant sur les énergies propres, les transports verts, les technologies intelligentes et des solutions de développement durable.

Comment voter pour Cân Gio

Photo : Capture d’écran/CVN

Étape 1 : Accéder au portail officiel de New7Wonders à l’adresse https://7wondersfc.com/vi/voting. La plateforme dispose d’une interface en vietnamien.

Étape 2 : Dans le champ de recherche, saisir "Vinhomes Green Paradise" ou rechercher le représentant vietnamien, puis le sélectionner.

Étape 3 : Sélectionner six autres candidats. Il convient de noter que le système exige que chaque participant choisisse sept projets au total. Vous pouvez en profiter pour découvrir des cités moins connues dans d’autres pays, et lire les présentations de leurs concepts d’aménagement, de leurs technologies et de leurs solutions environnementales. Vous pourriez ainsi dénicher des modèles urbains particulièrement intéressants dont vous n’aviez peut-être jamais entendu parler auparavant.

Étape 4 : Vérifier la liste des sept projets sélectionnés, puis renseigner votre nom complet, votre pays et votre adresse électronique conformément aux instructions du site.

Étape 5 : Ouvrir votre boîte de réception pour recevoir un code de vérification à sept chiffres, le saisir sur la plateforme et valider votre vote. Chaque personne ne peut soumettre qu’un seul bulletin valide.

Selon le calendrier des organisateurs, la première phase de vote public se poursuivra jusqu’en avril 2027. À l’issue des tours de sélection suivants, la liste des sept merveilles urbaines du futur devrait être annoncée le 31 octobre 2027, à l’occasion de la Journée mondiale des villes.

Thu Huong/CVN



