Fortes pluies persistantes

Huit provinces exposées aux crues soudaines et aux glissements de terrain

Après plusieurs épisodes de fortes pluies, avec des cumuls dépassant localement 250 mm, les sols de certaines zones du Nord et du Centre septentrional du Vietnam sont proches de la saturation, tandis que les précipitations se poursuivent le 17 septembre, faisant craindre des crues soudaines et des glissements de terrain dans huit provinces et villes.

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Photo : VNA/CVN

Le Centre national de prévisions hydrométéorologiques maintient ainsi son alerte concernant les fortes pluies et les risques élevés de crues soudaines, de glissements de terrain et d’inondations dans les régions du Nord et du Centre septentrional.

Dans la nuit du 16 au matin du 17 septembre, des pluies modérées à fortes, localement très fortes et accompagnées d’orages, ont touché Phu Tho, Hanoï, Hung Yên, Ninh Binh, Thanh Hoa et Nghê An, ainsi que le sud des provinces de Lào Cai, Son La, Tuyên Quang et Thai Nguyên.

De fortes à très fortes pluies ont notamment été enregistrées à Hanoï, Ninh Binh, Thanh Hoa et Nghê An. Entre 19h00 le 16 septembre et 3h00 le 17 septembre, les précipitations ont atteint 133,8 mm à Cau Diên (Hanoï), 152,8 mm à Gia Viên (Ninh Binh) et 151 mm à Nhu Xuân (Thanh Hoa).

Selon les prévisions, de fortes pluies et des orages continueront de toucher, du petit matin à la fin de la journée du 17 septembre, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghê An et le Sud de Phu Tho, avec des cumuls généralement compris entre 40 et 80 mm, et pouvant dépasser localement 130 mm.

Le Sud de Lào Cai, Son La, Tuyen Quang et Thai Nguyên, le Nord de Phu Tho, Bac Ninh et Hanoï devraient également connaître des pluies modérées à fortes et des orages, avec des cumuls de 30 à 60 mm, pouvant dépasser localement 90 mm.

Dans les autres régions du Nord ainsi que de Hà Tinh à Quang Tri, des averses et des orages sont attendus, avec des précipitations de 15 à 30 mm, pouvant dépasser 70 mm par endroits. De Huê à Lâm Dông et dans le Sud, des averses et des orages épars sont également prévus dans l’après-midi et la soirée, avec des cumuls de 10 à 30 mm, pouvant dépasser localement 60 mm.

Alerte crues et glissements dans huit provinces

Au cours des dernières 24 heures, de 4h00 le 16 septembre à 4h00 le 17 septembre, de fortes pluies, localement très fortes, ont été enregistrées à Son La, Phu Tho, Lào Cai, Tuyên Quang, Thai Nguyên, Quang Ninh, Thanh Hoa et Nghê An. Les cumuls ont atteint 262 mm à Trung Hà (Thanh Hoa) et 247,4 mm à Nông Truong 15 (Nghê An), ainsi que 148,4 mm à Van Mai (Phu Tho), 142,2 mm à Quan Chu (Thai Nguyên) et 130,8 mm à Yên Lâp (Quang Ninh).

Les données sur l’humidité des sols montrent que plusieurs secteurs de ces provinces et villes sont déjà proches de la saturation, avec un taux supérieur à 85%, voire totalement saturés. De nouvelles précipitations sont prévues aujourd’hui, avec des cumuls de 10 à 30 mm à Phu Tho, Thanh Hoa et Nghê An, pouvant dépasser 90 mm localement ; de 5 à 15 mm à Son La, Lào Cai, Tuyên Quang et Thai Nguyên, pouvant dépasser 60 mm par endroits ; et de 5 à 10 mm à Quang Ninh, avec des pointes supérieures à 20 mm.

Le Centre national de prévisions hydrométéorologiques appelle les autorités et les habitants des communes et quartiers de Son La, Phu Tho, Lào Cai, Tuyên Quang, Thai Nguyên, Quang Ninh, Thanh Hoa et Nghê An à rester particulièrement vigilants face au risque élevé de crues soudaines et de glissements de terrain ce 17 septembre.

VNA/CVN