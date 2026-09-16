Le Nord et le Centre-Nord pris au piège de pluies diluviennes

De fortes averses devraient frapper le Nord et le Centre-Nord du Vietnam jusqu’au vendredi 18 septembre, avec des pluies torrentielles persistant jusqu’à mercredi 16 septembre, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

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Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Le NCHMF redoute des crues soudaines et des glissements de terrain dévastateurs dans les reliefs et les zones de moyenne altitude, tandis que les bassins versants restent sous la menace directe d’inondations majeures.

Les autorités météorologiques appellent à la plus grande vigilance pour les journées du 15 et 16 septembre. Durant ce pic d’intempéries, des précipitations intenses à très fortes vont s’abattre sur plusieurs provinces.

Les cumuls de pluie devraient osciller entre 100 et 200 mm, mais les prévisions les plus alarmantes font état de pics locaux pouvant dépasser les 300 mm. Les régions particulièrement exposées à ces conditions extrêmes sont la partie sud de Phu Tho, ainsi que les provinces de Hung Yên, Ninh Binh et Thanh Hoa.

Ce front pluvieux, accompagné d’une forte activité orageuse, devrait cibler particulièrement la partie sud de Lào Cai, la province de Son La, la partie nord de Phu Tho, ainsi que Hanoi, Hai Phong, Bac Ninh et Nghê An.

Les provinces de Quang Ninh, Lang Son, Thai Nguyên ainsi que la partie sud de Tuyên Quang s’apprêtent à affronter d’importantes perturbations météorologiques. Le NCHMF prévoit des précipitations modérées à fortes, avec des cumuls généralement compris entre 40 mm et 80 mm. Les volumes d’eau pourraient localement dépasser les 150 mm, entraînant des risques accrus d’inondations et de glissements de terrain.

Dernières prévisions météorologiques

Les météorologues redoutent des cumuls exceptionnels, susceptibles de dépasser 100 mm de pluie en à peine trois heures par endroits.

La menace d’inondations se précise dans le Nord du pays et la province de Thanh Hoa, où une montée généralisée des eaux est actuellement observée. La situation est particulièrement préoccupante à Phu Tho, où le niveau de la rivière Bôi devrait franchir le seuil critique de l’alerte de niveau 3. Parallèlement, la rivière Hoàng Long, dans la province de Ninh Binh, menace d’atteindre les niveaux d’alerte 2 ou 3 dans les prochaines heures.

À Thanh Hoa, les autorités prévoient que les rivières Buoi, Chu, ainsi que le cours supérieur du fleuve Ma, atteindront les niveaux d’alerte 1 et 2. En parallèle, la région est placée sous surveillance de niveau 1 concernant les risques de crues soudaines et de glissements de terrain.

La vigilance est également de mise pour la partie sud de Phu Tho ainsi que pour Hung Yên, Ninh Binh et Thanh Hoa. Ces provinces ont été placés en alerte de niveau 2 face aux risques importants de pluies torrentielles, d’orages violents, de tornades et de grêle.

Le front pluvieux commencera à perdre du terrain dès la nuit du mercredi 16 septembre. Selon les dernières prévisions météorologiques, les fortes précipitations qui touchent actuellement le nord du pays, ainsi que les provinces du Centre, dont Thanh Hoa et Nghê An, devraient progressivement s’atténuer.

Les autorités recommandent instamment aux résidents des zones à risque de suivre en direct l’évolution de la situation sur la plateforme officielle luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Au-delà de ce suivi en temps réel, il est activement conseillé de mettre en œuvre les mesures de sécurité préventives nécessaires pour anticiper tout danger.

VNA/CVN