Hanoï présente une feuille de route d’investissement avec une vision à 100 ans

La conférence sur la promotion des investissements 2026 et la présentation officielle du Plan directeur de la capitale Hanoï avec vision à 100 ans marqueront un tournant dans la stratégie de développement de la capitale.

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Organisé comme un événement politico-économique majeur, ce rendez-vous vise à promouvoir le potentiel de Hanoï et à renforcer les liens avec les provinces de la Région de la capitale, du delta du fleuve Rouge et de la Région économique clé du Nord.

Photo : VNA/CVN

Contrairement aux précédentes éditions, essentiellement consacrées à la présentation de projets d’investissement, la conférence s’appuiera sur le Plan directeur de la capitale Hanoï approuvé par le Comité populaire municipal le 13 mai 2026. Celui-ci ne se limite pas à définir les grandes orientations de l'aménagement du territoire ; il établit également un cadre de référence pour identifier les secteurs, les territoires et les projets prioritaires appelés à mobiliser les investissements au cours de cette nouvelle phase de développement.

Selon Lê Trung Hiêu, directeur adjoint du Service municipal des finances, la conférence permettra de présenter la vision d'aménagement à long terme de Hanoï ainsi que les nouveaux mécanismes et politiques spécifiques accordés par les autorités centrales, tout en adressant une invitation à renforcer la coopération avec les entreprises et les investisseurs nationaux et internationaux.

Entre 1.000 et 1.200 participants sont attendus, dont jusqu’à 780 représentants d’entreprises et d’investisseurs, aux côtés de responsables gouvernementaux, d’organisations internationales, d’ambassades, d’institutions financières et de fonds d’investissement.

L’une des principales innovations sera le lancement d’une plateforme numérique de gestion des projets d’investissement. Grâce à des cartes interactives, des modèles 3D et des données géoréférencées, les investisseurs pourront consulter en temps réel les informations relatives aux projets, à la planification, aux procédures administratives et aux politiques d’incitation. Une exposition consacrée au Plan directeur de la capitale sera également ouverte au public au Musée de Hanoï.

Au-delà de l’objectif d’attirer davantage de capitaux, la capitale entend désormais privilégier la qualité des investissements. Selon Lê Trung Hiêu, Hanoï souhaite passer d’une logique quantitative à une approche fondée sur la sélection d’investisseurs stratégiques et de projets susceptibles de générer une forte valeur ajoutée et de soutenir durablement la croissance.

Les résultats économiques enregistrés au premier semestre 2026 confortent cette ambition. Les recettes budgétaires ont dépassé 404 000 milliards de dongs, les investissements de développement ont progressé de 15,2%, la production industrielle de 8,8%, tandis que le chiffre d'affaires du commerce de détail et des services de consommation a augmenté de 13,3%. Hanoï a accueilli près de 4,8 millions de visiteurs (+33%). L’économie numérique représente désormais 17,34% du Produit intérieur brut régional de la ville. Hanoï a par ailleurs attiré environ 74,6 milliards de dollars d’IDE, avec plus de 9.250 projets en cours, dont 3,2 milliards de dollars au premier semestre 2026.

Le Plan directeur de la capitale avec vision à 100 ans repose sur un modèle de développement "multicouche, multipolaire et multicentrique", articulé autour du fleuve Rouge, avec neuf pôles de développement, neuf grands centres et neuf axes de croissance.

Les principaux pôles d’investissement sont clairement identifiés : Hoa Lac - Son Tây - Xuân Mai pour les hautes technologies, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et la R&D ; Nôi Bài - Dông Anh - Soc Son - Mê Linh pour la logistique aérienne et une future zone de libre-échange ; enfin, le corridor du fleuve Rouge pour les industries culturelles, la finance, le commerce, le tourisme et les villes créatives.

Pour concrétiser ces orientations, Hanoï poursuit le renforcement de ses infrastructures et de son cadre institutionnel. Outre un réseau de métro d’environ 1 153 km conçu selon le modèle de développement urbain orienté vers les transports en commun (TOD), la capitale prévoit la création d’une zone de libre-échange adossée à la ville aéroportuaire du Nord, le développement de la cité des sciences et des technologies de Hoa Lac, ainsi que l’étude d’un projet de deuxième aéroport pour la Région de la capitale.

Associés à la Loi sur la Capitale de 2026 et aux nouveaux mécanismes spécifiques, ces projets devraient offrir à Hanoï les conditions nécessaires pour attirer davantage d’investisseurs stratégiques et de projets de haute technologie au cours de cette nouvelle phase de développement.

VNA/CVN