La capitale ambitionne de faire de l'économie nocturne l'un des principaux moteurs de l'économie des services

D'ici à 2030, Hanoï ambitionne de faire de l'économie nocturne, un moteur majeur de la croissance des services, avec une contribution d'environ 5% au Produit intérieur brut (PIB) régional et une hausse significative des recettes budgétaires locales.

>> Khanh Hoà exploite le potentiel du tourisme nocturne

>> Hô Chi Minh-Ville mise sur l’économie nocturne et les industries culturelles

>> Hanoï accélère le développement de son économie nocturne

Photo : VNA/CVN

Le Comité populaire municipal de Hanoï a adopté un plan d'action pour mettre en œuvre la résolution du Conseil populaire municipal sur le développement de l'économie nocturne. D'ici à 2030, la capitale ambitionne de faire de ce secteur un moteur majeur de la croissance des services, avec une contribution d'environ 5% au Produit intérieur brut (PIB) régional et une hausse significative des recettes budgétaires locales.

Conformément à ce plan, Hanoï s'attachera à développer et à exploiter des zones économiques nocturnes prioritaires bénéficiant de mécanismes de soutien exceptionnels, structurées selon des fonctions spécifiques. Il s'agit notamment de pôles de culture et de patrimoine englobant Hoàn Kiêm, Cua Nam, Ba Dinh, Son Tây et Soc Son ; de zones de divertissement moderne situées à Tây Hô, My Dinh et Dông Anh ; de quartiers dédiés à l'économie créative et aux industries culturelles, ainsi que de complexes de villégiature et d'expériences culturelles en périphérie, incluant des villages artisanaux comme Bat Tràng ou des sites comme Ba Vi et Huong Son.

Photo : VNA/CVN

Afin d'impulser cette dynamique, la capitale structurera des itinéraires économiques nocturnes proposant des produits et événements emblématiques liés au patrimoine, à la gastronomie et aux espaces urbains singuliers. Ces parcours incluront le circuit thématique des "quatre temples sacrés de Thang Long" ou les rues culinaires Tông Duy Tân et Ta Hiên.

La ville prévoit également de développer et d'exploiter efficacement plusieurs pôles d'industries culturelles et espaces de création dédiés à l'économie nocturne, notamment les secteurs de Dông Xuân - Bac Qua, le quartier de Cua Nam, la zone commerciale et culturelle du musée écologique du village de Bat Tràng, ainsi que le Village de la culture et du tourisme des ethnies du Vietnam.

Ces zones feront l'objet d'investissements pour la modernisation des infrastructures et l'accélération de la transformation numérique. Les horaires de service des lignes de métro Cat Linh - Hà Dông et Nhôn - Gare de Hanoï seront prolongés durant les week-ends et jours fériés, tandis qu'un réseau de bus subventionnés assurera la liaison vers les principaux centres de divertissement.

Photo : VNA/CVN

Un aspect majeur du projet réside dans l'étude d'un modèle de zones de divertissement nocturnes sous contrôle administratif. Les autorités identifieront des secteurs aux infrastructures adaptées pour autoriser des établissements à opérer après minuit, voire 24h/24, dans un cadre réglementé incluant karaokés, discothèques, bars, pubs et clubs de jeux électroniques. Ces activités devront impérativement respecter les normes de sécurité, d'ordre public et de gestion urbaine.

Parallèlement, Hanoï prévoit d'instaurer des pôles créatifs nocturnes (Creative Night Hubs) au marché de Dông Xuân, au centre des industries culturelles de Cua Nam et au complexe de l'usine ferroviaire de Gia Lâm.

Pour la jeunesse, la ville envisage de promouvoir le sport électronique et des complexes sportifs nocturnes intégrant billard, golf virtuel, pickleball ou tennis.

Le programme prévoit l'organisation annuelle d'un marathon nocturne international et le développement de produits culturels numériques comme la série "Mémoires de Thang Long", complétés par un festival annuel de musique et d'arts.

L'éclairage artistique des espaces publics bordant le lac de l'Ouest, le lac Hoàn Kiêm et le fleuve Rouge sera intensifié. Une carte numérique facilitera la localisation des services. Des solutions d'isolation phonique et de verdissement protégeront les quartiers résidentiels, alors que des stations médicales mobiles nocturnes garantiront la sécurité des usagers.

Selon la municipalité, bien que Hanoï dispose déjà de rues piétonnes, des espaces de restauration, des visites nocturnes et des spectacles artistiques. Cependant, ces activités n'atteignent pas encore leur plein potentiel, souffrent d'un manque de connectivité et n'ont pas encore formé un écosystème synchronisé et hautement compétitif.

VNA/CVN