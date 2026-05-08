Hanoï et AWS consolident leur coopération technologique

Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a appelé Amazon Web Services (AWS) à mobiliser ses ressources, ses technologies et ses capacités de formation afin de soutenir le Vietnam dans le développement des infrastructures numériques et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

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Photo : VNA/CVN

Lors d’une rencontre avec Quint Simon, vice-présidente d’AWS, vendredi 8 mai à Hanoï, le vice-Premier ministre a salué l’engagement d’AWS et du groupe Amazon au Vietnam ces dernières années, soulignant leurs contributions substantielles et concrètes à la transformation numérique nationale, au renforcement des infrastructures de données et à la formation de ressources humaines qualifiées.

Conditions favorables aux investisseurs

Il a réaffirmé que le Vietnam s’efforçait de promouvoir la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique en vue d’un développement rapide et durable, de renforcer son autonomie stratégique et de réaliser des avancées majeures en matière de développement socio-économique. Le pays encourage une intégration internationale plus poussée, la mobilisation de ressources extérieures au service du développement, ainsi que la mise en place de mécanismes et politiques préférentiels spécifiques, tout en supprimant activement les obstacles afin de favoriser les investissements et les activités commerciales des entreprises, notamment des investisseurs américains tels qu’AWS.

De son côté, Quint Simon a félicité le Vietnam pour l’amélioration notable de son climat d’investissement, estimant que le soutien du gouvernement favorisait la mise en œuvre de projets d’envergure stratégique.

Elle a rappelé qu’AWS collaborait avec de nombreuses start-up et entreprises vietnamiennes en leur fournissant des services de cloud computing et des solutions numériques avancées. Selon elle, l’accélération de la transformation numérique du Vietnam ouvre de nouvelles perspectives de coopération pour AWS dans le pays.

Convaincue du fort potentiel du marché vietnamien, elle a exprimé la volonté d’AWS d’accroître ses investissements et de proposer ses technologies et services les plus avancés, contribuant ainsi à la transformation numérique du Vietnam et au renforcement de la coopération technologique entre les États-Unis et le Vietnam.

Renforcer la coopération avec AWS

En réponse, le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a salué les nombreuses collaborations fructueuses entre AWS et des entreprises ainsi que des organisations vietnamiennes. Selon lui, les infrastructures numériques, notamment les centres de données et le cloud computing, constituent des technologies stratégiques et des piliers essentiels pour renforcer la compétitivité nationale, au même titre que l’intelligence artificielle.

Le Vietnam s’emploie à mettre en place un cadre juridique transparent et favorable aux investissements et aux activités commerciales dans les secteurs technologiques stratégiques, a-t-il affirmé.

Il a également souligné que le Vietnam disposait d’atouts importants en matière de position géographique, d’infrastructures et de climat d’investissement pour renforcer sa coopération avec AWS dans les domaines où l’entreprise possède une expertise reconnue et où le Vietnam affiche des besoins croissants. Il a ainsi appelé AWS à soutenir davantage le développement des infrastructures numériques et la formation de ressources humaines hautement qualifiées au Vietnam.

VNA/CVN