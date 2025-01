France

Grippe : pour le patron de l'AP-HP, il faut "remettre l'accent sur la vaccination"

"Il faut remettre l'accent sur la vaccination", notamment chez les plus vulnérables et les plus âgés, a plaidé mardi 14 janvier le directeur général de l'AP-HP, Nicolas Revel, face à l'épidémie de grippe, sans toutefois se prononcer sur une obligation pour les soignants.