Google annonce la construction d'un centre de données en Uruguay

Il verra le jour dans le Parque de las Ciencias, à environ 30 km du centre-ville de Montevideo, et sera chargé des services numériques de Google tels que Search, YouTube, Maps et Workspace, selon un communiqué de l'entreprise.

"Nous sommes très heureux d'annoncer cette étape importante qui s'inscrit dans le cadre de trois engagements clés: notre engagement soutenu envers l'Amérique latine, notre objectif en matière de durabilité et notre forte conviction que l'Uruguay est un centre d'innovation dans la région", a déclaré Eduardo Lopez, président de Google Cloud Latin America, dans le communiqué.

Ce centre de données sera le deuxième du géant de la technologie en Amérique du Sud, après celui de Quilicura, au Chili, qui a ouvert ses portes en 2015.

Les négociations pour l'installation de ce siège en Uruguay avaient débuté en 2019, sous le gouvernement de l'ancien président Tabaré Vazquez et Google a annoncé sa construction jeudi 29 août, après avoir obtenu les permis environnementaux requis.

La quantité d'eau quotidienne nécessaire à un centre de données de Google a soulevé des questions en Uruguay de la part d'écologistes et d'universitaires, en particulier après la crise d'approvisionnement en eau potable causée par une sécheresse historique en 2023.

Google a déclaré jeudi 29 août que ce nouveau centre de données utiliserait une "technologie de refroidissement par air" qui est "respectueuse de l'environnement".

"La durabilité est au cœur de tout ce que nous faisons, et nos centres de données sont conçus et exploités selon ses principes. Il s'agit d'une valeur partagée avec la communauté uruguayenne, et nous nous engageons à développer nos activités en Uruguay et dans le monde entier de manière responsable", a affirmé M. Lopez.

Google précise qu'une fois opérationnel, le nouveau site uruguayen sera intégré au réseau mondial de l'entreprise, qui compte 28 centres de données dans le monde.

