Gia Lai renforce la surveillance numérique de ses navires contre la pêche illicite

Le Comité populaire de la province de Gia Lai a récemment publié la Directive n°16/CT-UBND visant à renforcer la gestion des navires de pêche ne remplissant pas les conditions requises pour exercer leurs activités.

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Photo : Dinh Quân/VNA/CVN

La province considère la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) comme une priorité politique urgente, nécessitant la mobilisation de moyens importants.

Les autorités provinciales demandent aux services compétents et aux collectivités locales de recenser et de gérer l'ensemble des navires de pêche non conformes, des navires vendus ou transférés, ainsi que de ceux qui n'existent plus mais figurent encore au registre ou dont les informations n'ont pas été mises à jour.

Chaque navire faisant l'objet d'un suivi particulier devra disposer d'un dossier individuel précisant notamment l'identité du propriétaire ou du gestionnaire, le lieu de mouillage, la situation juridique et l'état d'exploitation.

Les autorités locales devront procéder à un recensement exhaustif, vérifier et classer l'ensemble des navires de pêche, tout en mettant à jour les informations relatives aux propriétaires, à l'immatriculation, aux inspections techniques, aux licences de pêche, aux dispositifs de surveillance par satellite, aux métiers pratiqués et à l'état d'exploitation dans la Base nationale de données sur la pêche. L'objectif est de disposer de données "exactes, complètes, fiables, actualisées, harmonisées et partagées".

Elles veilleront strictement à empêcher tout navire ne remplissant pas les conditions requises de quitter le port ou son lieu de mouillage ou de participer à des activités de pêche sous quelque forme que ce soit. Si un navire placé sous surveillance particulière prend la mer sans autorisation ou enfreint les règles de lutte contre la pêche INN, le président du Comité populaire de la commune ou du quartier concerné ainsi que les responsables des organismes compétents devront en répondre devant le président du Comité populaire provincial.

Selon le Service provincial de l'agriculture et de l'environnement, Gia Lai compte actuellement 5.767 navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 6 m immatriculés. La totalité de ces navires est enregistrée dans le système VNFishbase, leurs données ont été vérifiées, numérisées et synchronisées avec la Base de données nationale de la pêche ainsi qu'avec la Base de données de la population (VNeID). Par ailleurs, 100% des navires de pêche en activité disposent d'une licence de pêche valide.

VNA/CVN