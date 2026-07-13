Gia Lai : Un navire de pêche en panne et ses 9 pêcheurs ramenés à bon port

Alors qu’il pêchait dans les eaux de Trường Sa (Spratleys), le boutre Bình Định BĐ-98387-TS a soudainement subi une avarie de son moteur principal, le laissant à la dérive. Dès réception de l’alerte, le navire KN 462 , relevant du Commandement de la zone 3 de la Garde côtière, s'est rapidement projeté sur zone pour lui porter assistance.

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Photo : Commandement de la zone 3 de la Garde côtière/CVN

Le bâtiment en détresse et ses 9 marins-pêcheurs ont été remorqués jusqu'à l'amarrage de l'île de Đá Tây pour y effectuer les réparations nécessaires en toute sécurité.

Selon les informations communiquées par les forces compétentes, le 11 juillet vers 15h50, alors qu’il était en mission en mer, le navire KN 462 a repéré le bateau de pêche en détresse et s'est approché pour lui porter assistance. Les officiers et marins à bord ont rapidement procédé aux vérifications d'usage et pris des nouvelles de la santé de l'équipage. Les examens ont confirmé que les 9 pêcheurs étaient tous sains et saufs et dans un état de santé stable.

Aussitôt après, l'équipe technique du navire KN 462 a été dépêchée à bord du boutre pour inspecter le moteur principal et tenter de remédier à la panne. Cependant, en raison de la gravité des dommages subis par le moteur, les réparations sur place se sont avérées impossibles.

Le 11 juillet à 17h25, le navire KN 462 a entrepris le remorquage du BĐ-98387-TS vers l'amarrage de l'île de Đá Tây (Trường Sa) afin d'y effectuer les réparations nécessaires.

Vers 6h00 du matin le 12 juillet, le bateau de pêche en détresse a été ramené à bon port à l'amarrage de l'île de Đá Tây pour sa remise en état.

Le boutre BĐ-98387-TS est commandé par le capitaine Mai Xuân Tiến (né en 1980 et résidant dans le quartier de Quy Nhơn, province de Gia Lai), avec 9 membres d'équipage à son bord. Le navire avait appareillé le 1er juillet depuis le poste de contrôle frontalier de Mũi Tấn (relevant du poste de garde-frontière du port de Quy Nhơn) pour mener des activités de pêche dans les eaux de Trường Sa.

Photo : Commandement de la zone 3 de la Garde côtière/CVN

Selon le Commandement de la zone 3 de la Garde côtière, cette assistance apportée à temps au navire en détresse témoigne une nouvelle fois du sens des responsabilités et de la réactivité des officiers et marins dans leurs missions de recherche et de sauvetage en mer. Ces opérations contribuent activement à protéger la vie et les biens des pêcheurs, constituant ainsi un point d'appui solide pour que ces derniers puissent exercer leur activité en haute mer en toute sérénité. Cela permet de concilier le développement de l'économie maritime avec la préservation rigoureuse de la souveraineté maritime et insulaire de la Patrie.

Truong Giang/CVN