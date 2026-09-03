Renforcer les liens régionaux pour ouvrir de nouveaux espaces de développement

La nouvelle Résolution N°27 du Bureau politique sur le développement des régions et l’organisation de l’espace de développement national vise à renforcer les liens régionaux, à mieux exploiter les potentiels des territoires et à assurer une connexion étroite entre les localités, les régions et l’ensemble du pays.

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Présentant, le 3 septembre à Hanoï, un rapport thématique lors de la Conférence nationale consacrée à l’étude, à la diffusion et à la mise en œuvre de plusieurs résolutions et directives du Bureau politique, Nguyên Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale des politiques et stratégies, a exposé les principaux contenus de la Résolution N°27, adoptée le 28 août 2026.

Après plus de trois ans de mise en œuvre de la résolution du Bureau politique du XIIIe mandat sur le développement socio-économique et la défense et la sécurité dans les six régions socio-économiques, la perception du rôle et de l’importance du développement régional s’est améliorée, les liens entre les régions se sont renforcés et les potentiels et avantages des localités et des régions ont progressivement été mieux exploités. Toutefois, le développement régional n’a pas encore atteint les objectifs fixés.

Selon Nguyên Thanh Nghi, la nouvelle résolution définit trois grandes orientations. Le développement régional doit devenir un moyen d’organiser la croissance nationale, de réorganiser l’espace de développement, de répartir les ressources et d’améliorer la compétitivité nationale. Le modèle de développement doit passer d’une dépendance principalement fondée sur les ressources disponibles à une démarche visant à créer, orienter, débloquer et mobiliser toutes les ressources, en combinant les ressources internes et externes.

La réorganisation de l’espace national doit également reposer sur une définition claire du rôle, de la position, des fonctions, des atouts, de l’identité et de la mission de développement propres à chaque région. Elle doit favoriser les complémentarités et les effets d’entraînement entre les régions, les zones motrices, les pôles de croissance, les corridors économiques, les réseaux urbains et les centres économiques, tout en exploitant efficacement les nouveaux espaces de développement dans le respect des limites écologiques et de la capacité de charge de l’environnement.

Le Bureau politique considère en outre la mise en place d’un mécanisme solide, concret et efficace de liaison et de coordination régionales comme une avancée décisive. La planification, les investissements, les infrastructures, les données et l’allocation des ressources devront être mieux coordonnés, avec une répartition claire des responsabilités et une harmonisation des intérêts locaux, régionaux et nationaux.

La Résolution N°27 fixe pour objectif général de restructurer, de gérer et d’exploiter efficacement l’espace régional en cohérence avec l’espace national, tout en valorisant les atouts spécifiques et la compétitivité de chaque région et de chaque localité. Elle définit également 22 objectifs et indicateurs spécifiques à l’horizon 2030 pour les différentes régions.

À l’horizon 2045, les régions devront fonctionner selon les principes de l’économie numérique, verte, des données et circulaire, avec des infrastructures modernes, intelligentes, vertes, sûres et résilientes. Les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique devront constituer les principaux moteurs de la croissance.

La résolution prévoit dix groupes de mesures portant notamment sur la planification régionale, les institutions, les nouveaux moteurs de croissance, les infrastructures interrégionales, les systèmes urbains, les ressources humaines, les sciences et technologies, la culture et la protection sociale, l’environnement, la défense et la sécurité, ainsi que les relations extérieures et l’intégration internationale.

Le Bureau politique préconise notamment une organisation de l’espace socio-économique à plusieurs niveaux et autour de plusieurs pôles, permettant de relier de manière cohérente les espaces terrestres, maritimes, aériens, souterrains, numériques et les nouveaux espaces de développement. Il appelle également à développer les corridors économiques reliant les zones motrices et les pôles de croissance nationaux, afin de créer des axes continus de transport et d’activité économique reliant les principaux centres économiques et urbains ainsi que les ports maritimes.

Nguyên Thanh Nghi a souligné que la Résolution N°27 du XIVe mandat marquait une nouvelle réflexion et une nouvelle vision de la réorganisation de l’espace national et du développement des six régions socio-économiques, en vue de mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIVe Congrès national du Parti et d’atteindre les deux objectifs centenaires du pays en cette nouvelle ère de développement.

VNA/CVN