France : la cigarette électronique progresse chez les lycéens

L'usage quotidien de la cigarette électronique a progressé chez les lycéens français entre 2018 et 2024, passant de 2,8% à 6,8%, aussi bien chez les filles que chez les garçons, selon une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) publiée mercredi 29 avril.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La consommation quotidienne de ces cigarettes augmente plus chez les lycéens scolarisés dans des lycées professionnels que chez ceux des lycées d'enseignement général et technologique (LEGT), respectivement 11,1% contre 5,3% en 2024, note cette étude.

Si les lycéens consomment de moins en moins de tabac depuis une quinzaine d'années, ils sont de plus en plus nombreux à expérimenter la cigarette électronique, "signe d'un marketing qui cible les jeunes", souligne l'OFDT.

Ils sont ainsi 46% à avoir essayé ces cigarettes en 2024, contre 35,1% en 2014, un phénomène qui touche davantage les filles. Elles étaient 48,7% à les avoir expérimentées en 2024, contre 43,2% de garçons.

L'étude relève "une nette différence" entre lycées professionnels et LEGT ; ils étaient 34,2% en 2014 contre 41,5% dans les LEGT à avoir expérimenté la cigarette électronique.

Une augmentation plus importante dans les lycées professionnnels ; la part de lycéens qui ont essayé ces cigarettes est passée de 36,8% à 58,7% sur la même période, ajoute l'étude.

Les "puffs", ces cigarettes électroniques jetables interdites à la vente en février 2025, ont constitué "une part importante de l'expérimentation de la cigarette électronique", souligne l'OFDT, précisant que 85,5% des lycéens expérimentateurs avaient essayé ces "puffs".

La cigarette électronique est de plus en plus utilisée seule, sans consommation de tabac à côté ; 0,8% des lycéens fumaient seulement des cigarettes électroniques en 2018 contre 4% en 2024, observe également l'OFDT.

En 2018, 15,5% des lycéens fumaient quotidiennement du tabac seul, contre 2,9% en 2024.

AFP/VNA/CVN