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Dans le détail, les exportations de produits agricoles se sont élevées à 25,66 milliards de dollars (+2,7%), celles des produits d’élevage à 511,9 millions de dollars (+30%), celles des produits aquatiques à 7,94 milliards de dollars (+10,9%) et celles des produits sylvicoles à 12,57 milliards de dollars (+5,4%).
|Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques progressent de 7%
|Photo : VNA/CVN
L’Asie est restée le premier marché d’exportation des principaux produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vietnamiens, avec une part de 45,5%. Elle est suivie par les Amériques et l’Europe, avec respectivement 21,5% et 13,4%. L’Afrique et l’Océanie représentaient des parts plus modestes, de 2,3% et 1,5%.
Sur un an, la valeur des exportations vers l’Asie a progressé de 11,3%, contre 0,6% vers les Amériques, 1,7% vers l’Europe et 16,4% vers l’Océanie. En revanche, elle a reculé de 18,3% vers l’Afrique.
Par marché, la Chine, les États-Unis et le Japon sont restés les trois principales destinations des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vietnamiens, avec des parts respectives de 22,7%, 19,1% et 6,8%.
Au cours de la période, les fruits et légumes, les noix de cajou et le poivre ont enregistré une hausse de leur valeur d’exportation par rapport à la même période de 2025. Les fruits et légumes ont affiché la plus forte progression, avec une valeur d’exportation de 6,02 milliards de dollars, en hausse de 24,9%. Les exportations de noix de cajou ont atteint 3,35 milliards de dollars (+2%), tandis que celles de poivre se sont élevées à 1,24 milliard de dollars (+9,6%).
La noix de cajou est le seul produit de ce groupe dont le volume exporté a diminué malgré une progression de sa valeur. Le volume a reculé de 1,7%, mais la valeur a augmenté de 2%, grâce à une hausse de 3,7% du prix moyen à l’exportation, à 7 058 dollars la tonne.
Pour le poivre, la valeur des exportations a augmenté de 9,6% malgré une baisse de 4,3% du prix moyen, principalement grâce à une progression de 14,5% du volume exporté.
À l’inverse, le café, le caoutchouc, le thé, le riz ainsi que le manioc et ses produits dérivés ont enregistré une baisse de leur valeur d’exportation. Le riz a connu le recul le plus marqué, de 11,9%, à 2,86 milliards de dollars, suivi du café (-9,1%), du caoutchouc (-6,2%), du manioc et de ses produits dérivés (-2,5%) et du thé (-2%).
Pour le café, le volume exporté a augmenté de 13,1%, mais sa valeur a diminué de 9,1%, sous l’effet d’une baisse de 19,7 % du prix moyen à l’exportation. Les exportations de caoutchouc ont diminué de 16,1% en volume, tandis que le prix moyen a progressé de 11,9%, sans toutefois compenser le recul des volumes.
Le riz a subi une double pression, avec une baisse à la fois du volume exporté (-6,3%) et du prix à l’exportation (-6%), entraînant un recul de 11,9% de sa valeur. Quant au thé, son volume exporté a diminué de 10,2%, mais la hausse de 9,1% du prix moyen a limité la baisse de sa valeur à 2%.
Du côté des importations, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a indiqué que la croissance des importations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques avait continué de ralentir.
En août, leur valeur a diminué de 9,9% par rapport au mois précédent et de 7,4% sur un an. Sur les huit premiers mois de l’année, elle est estimée à 35,06 milliards de dollars, en hausse de 8,1% sur un an. Les États-Unis, la Chine et le Cambodge ont été les trois principaux fournisseurs du Vietnam, avec des parts respectives de 10,2%, 9,7% et 7,2%.
Sur un an, la valeur des importations en provenance des États-Unis a augmenté de 22,4%, contre 8 % pour la Chine et 21,7% pour le Cambodge.
VNA/CVN