Forestival 2026 : entre musique et nature

Le festival de musique et de création Forestival 2026, placé sous le thème "Guerrier de l’Aube", se tiendra le 30 mai à la Place de l’Aube au cœur du Complexe écologique de Tràng An - Bai Dinh (province de Ninh Binh).

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Photo : TP/CVN

La place bénéficie d’infrastructures complètes pouvant accueillir plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Le choix de cet espace ne répond pas seulement aux exigences d’un événement de portée internationale, mais permet également de créer une résonance maximale entre les valeurs de l’art contemporain et les valeurs paysagères d’un site naturel classé au patrimoine mondial.

Le festival s’inspire des résultats d’un projet de recherche internationale mené dans le complexe de Tràng An. Ce projet a ouvert des connaissances nouvelles sur la manière dont les hommes préhistoriques ont su s’adapter aux changements extrêmes de l’ère glaciaire. Au cœur de strates géologiques superposées, les archéologues ont découvert des fragments d’ossements dispersés. Ces éléments historiques ont fortement inspiré la soirée musicale, contribuant à encourager de nouvelles explorations de l’histoire de cette région de l’ancienne capitale.

Photo : TP/CVN

La soirée réunira des artistes tels que Hà Anh Tuân, Den, Binz, Hiêuthuhai, Vu Cat Tuong et Grey D. "La musique, avec la créativité infinie des couleurs individuelles de la scène musicale vietnamienne, promet de créer des interactions uniques jamais vues sur scène", a déclaré le réalisateur Cao Trung Hiêu.

Hà Anh Tuân estime que personne ne peut mieux diffuser le sens du programme que les jeunes. L’événement vise à construire une communauté de jeunes capables de conjuguer leurs efforts pour la préservation du patrimoine. Le chanteur a évoqué le concept d’industrie culturelle en participant à ce festival. Selon lui, cette industrie culturelle tourne autour de l’humain et n’est pas simplement une notion commerciale. Elle vise à préserver et à commémorer la culture ainsi que les racines de chacun.

Le rappeur 2pillz réserve toujours des sentiments particuliers aux activités en lien avec la nature. "Il s’agit d’une initiative qui combine culture, musique et identité vietnamienne. Je suis prêt à me lancer des défis et à apporter un style musical unique pour des dizaines de milliers de spectateurs", a-t-il affirmé.

Pour sa part, le compositeur et chanteur Bùi Công Nam a également confié être fier de faire partie de ce grand événement. "Participer à Forestival ne se limite pas à jouer de la musique. C’est aussi une occasion de se rapprocher de la nature et d’apprendre à prendre soin de la forêt. Je suis convaincu que ce sera un parcours d’acquisition de connaissances exceptionnelles", a partagé le rappeur Den.

Photo : TP/CVN

Planter des arbres pour protéger 300 individus de langurs de Delacour

Pour matérialiser son engagement en faveur du développement durable et de la responsabilité communautaire, Forestival 2026 s’associe au projet social Rung Viêt Nam pour le reboisement d’espèces endémiques. Il s’agit là d’un effort concret pour préserver la biodiversité à Ninh Binh. Cette opération de plantation d’arbres devrait permettre de restaurer l’habitat naturel des espèces animales sauvages rares du Vietnam.

Le reboisement est prévu dans la Réserve naturelle submergée de Vân Long (Gia Viên, Ninh Binh). Il s’agit d’un habitat essentiel pour plus de 300 individus de langurs de Delacour, l’une des espèces de primates les plus rares au monde.

En 2025, le festival a attiré 485.000 visiteurs lors de la Semaine du tourisme de Ninh Binh, qui s’est tenue du 23 au 31 mai. Il a également rassemblé 25.000 spectateurs et 10 artistes de premier plan. La soirée musicale a concrétisé son engagement envers la nature en plantant 1.000 arbres pour verdir 0,7 ha de terrain dégagé dans la forêt de Cuc Phuong, tout en contribuant à hauteur de 500 millions de dôngs à la préservation des langurs de Delacour.

Vân Anh/CVN