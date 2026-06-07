Foot : la Belgique inflige une manita à la Tunisie à une semaine du Mondial

La Belgique a régalé son public et son sélectionneur Rudi Garcia en étouffant une faible Tunisie 5 à 0 samedi 6 juin à Bruxelles, à quelques jours de l'entrée en lice des deux équipes au Mondial-2026.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les Diables Rouges qui ont d'emblée imposé un rythme très élevé ont ouvert la marque à la 28e minute au terme d'une action 100% Premier League, Jeremy Doku (Manchester City) servant parfaitement Leandro Trossard (Arsenal).

Après avoir doublé la mise sur une tête de Charles De Ketelaere au retour des vestiaires (53e), les Belges ont déroulé face aux hommes de Sabri Lamouchi réduits à dix après l'exclusion d'Ismaël Gharbi à l'heure de jeu pour des fautes à répétition sur Doku.

Kevin De Bruyne (65e), Dodi Lukebakio, (85e) puis Nicolas Raskin (87e) ont donné au score des allures de correction pour valider une préparation qui a vu le retour aux affaires de Romelu Lukaku.

Longtemps blessé cette saison, le meilleur buteur de la sélection (90 buts) a obtenu du temps de jeu lors de la victoire 2-0 mardi 2 juin en Croatie et ce samedi 6 juin pour retrouver le rythme de la compétition après seulement 64 minutes jouées sous le maillot de Naples depuis le début de l'année.

Tous les voyants sont donc au vert pour les troupes du capitaine Youri Tielemans qui s'envoleront lundi 8 juin pour les États-Unis où ils affronteront au premier tour de la Coupe du monde l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande.

Pour les Tunisiens, l'heure est davantage au questionnement alors que se profilent des duels face à la Suède, le Japon et les Pays-Bas.

AFP/VNA/CVN