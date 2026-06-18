Festival national de la presse 2026, un pont médiatique entre les pays de l’ASEAN

Dans le cadre du Festival national de la presse 2026 et à l'approche du 101 e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin), une délégation de plus de 50 journalistes venus du Laos, du Cambodge et de Thaïlande s'est rendue, le 18 juin, à Hai Phong, ville portuaire du Nord du Vietnam, pour une mission d'information.

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Photo : Hoàng Ngoc/VNA/CVN

Au cours de cette visite, la délégation s'est rendue à la Société par actions de Bière Hanoï - Hai Phong, l'une des entreprises emblématiques de la ville, et a participé à un programme d'échanges organisé conjointement par l'Association des journalistes vietnamiens, le Service de l'industrie et du commerce de Hai Phong et l'entreprise.

Cette activité a permis aux journalistes de l'ASEAN d'approfondir leur compréhension de l'environnement d'investissement local, des activités de production industrielle, ainsi que du développement socio-économique et de l'identité culturelle unique de la région.

Lors de son intervention, Savankhone Razmountry, président de l'Association des journalistes lao et chef de la délégation, a salué le développement dynamique de Hai Phong ces dernières années. Il a déclaré que la visite avait permis aux participants de mieux comprendre le processus d'industrialisation et de modernisation de la ville, ainsi que ses efforts pour promouvoir son image à travers les médias.

Parallèlement, le président du Club des journalistes cambodgiens, Puy Kea, a exprimé son admiration pour la croissance économique rapide de Hai Phong, ses infrastructures développées et son environnement des affaires professionnel.

Il a souligné qu'un tel échange contribue non seulement à renforcer la compréhension mutuelle entre les journalistes de la région, mais offre également de précieuses opportunités pour présenter le Vietnam, et notamment Hai Phong, à la communauté internationale.

Partageant cet avis, le président de la Confédération des journalistes thaïlandais, Nakorn Veerapavati, a estimé que les expériences de terrain acquises à Hai Phong constitueraient une précieuse source d'informations pour les journalistes internationaux désireux de faire découvrir le Vietnam, son peuple et sa culture aux publics des pays de l'ASEAN.

VNA/CVN