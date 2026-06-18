Union des femmes vietnamiennes : cap sur l’égalité et le développement durable

Après deux journées de travail placées sous le signe de la responsabilité, de l’engagement et du consensus, le XIV e Congrès national de l’Union des femmes du Vietnam pour le mandat 2026-2031 a officiellement clôturé ses travaux le 18 juin à Hanoï.

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Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Le Congrès a examiné et adopté plusieurs documents importants, notamment le rapport politique, le rapport d’évaluation du Comité central de l’Union des femmes du Vietnam du XIIIe mandat, la résolution du congrès, le programme d’action pour sa mise en œuvre ainsi que les statuts révisés de l’organisation.

Les déléguées ont approuvé à une très large majorité le thème du mandat : "Les femmes vietnamiennes valorisent leurs traditions, leur courage, leur intelligence et leur sens des responsabilités ; elles renforcent l’organisation de l’Union, promeuvent l’égalité des genres, contribuent à la grande union nationale et participent à l’édification d’un pays démocratique, puissant, prospère, civilisé et heureux". Elles ont également adopté la devise d’action : "Solidarité – Courage – Bienveillance – Créativité – Développement".

Les participantes ont dressé un bilan positif du mandat écoulé, estimant que, malgré un contexte marqué par de nombreuses difficultés et incertitudes, les mouvements féminins et les activités de l’Union avaient enregistré des résultats significatifs grâce à la direction du Parti, au soutien de l’État, de l’Assemblée nationale, du Front de la Patrie du Vietnam, des ministères, des collectivités locales ainsi que de nombreux partenaires nationaux et internationaux.

Le Congrès a souligné que les cadres, adhérentes et femmes de toutes les couches sociales avaient fait preuve de solidarité, de détermination et d’esprit d’initiative pour surmonter les difficultés, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays et à la promotion de l’égalité entre les sexes.

Les déléguées ont également analysé les opportunités et les défis des années à venir avant de définir les objectifs, indicateurs et priorités du mandat 2026-2031. L’objectif général consiste à promouvoir les valeurs traditionnelles, l’esprit d’innovation, la maîtrise des connaissances, la confiance en soi, l’intégration internationale et l’aspiration au progrès des femmes vietnamiennes.

Le Congrès a fixé pour ambition de renforcer la participation des femmes à l’édification du Parti et d’un système politique intègre et performant, tout en consolidant une organisation féminine moderne, efficace et capable de s’adapter aux évolutions du contexte national et international. Il prévoit également de mobiliser l’ensemble de la société afin d’accélérer la promotion de l’égalité des genres, d’améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles des femmes et de favoriser leur développement global.

À l’horizon 2030, les participantes ont exprimé leur volonté de faire des femmes vietnamiennes à la fois une force motrice du développement national et un pilier du bonheur familial. L’Union des femmes du Vietnam entend, pour sa part, devenir une organisation pionnière dans la promotion de l’égalité et du progrès des femmes, contribuant à la construction d’un pays prospère, moderne et harmonieux.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Dans son discours de clôture, Lê Thi Thuy, membre du Comité central du Parti et présidente de l’Union des femmes du Vietnam, a souligné que le succès du congrès témoignait de l’attention constante accordée par le Parti, l’État et le Front de la Patrie du Vietnam à la cause des femmes ainsi qu’aux activités de l’Union.

Elle a estimé que cette réussite ouvrait une nouvelle étape de développement, caractérisée par des exigences plus élevées, des responsabilités accrues et une volonté renforcée de contribuer au développement national dans une nouvelle phase de croissance du pays.

Selon elle, les décisions adoptées permettront de renforcer l’unité d’action des cadres, des adhérentes et des femmes vietnamiennes, tout en insufflant un nouvel élan à la mise en œuvre des objectifs fixés par la résolution du congrès.

Le Congrès a lancé un appel à l’ensemble des femmes vietnamiennes afin qu’elles continuent à valoriser les traditions glorieuses héritées de leurs prédécesseurs, à promouvoir leur créativité et leur potentiel, à s’investir davantage dans les études, le travail et les activités sociales, et à participer activement à l’édification d’un système politique fort et transparent.

Les participantes ont exprimé leur confiance dans la capacité des femmes vietnamiennes à poursuivre leur contribution au développement et à la défense de la Patrie. Fortes de leur courage, de leur intelligence et de leur aspiration au progrès, elles entendent jouer un rôle toujours plus important dans l’édification d’un Vietnam prospère, civilisé et heureux au cours de cette nouvelle phase de développement du pays.

VNA/CVN