Face aux défis du numérique, la presse réaffirme son rôle de repère et de crédibilité

Le Festival national de la presse 2026 s’est achevé le 21 juin dans la ville portuaire septentrionale de Hai Phong, laissant une forte impression, bien au-delà d’une simple vitrine de la presse révolutionnaire vietnamienne. L’événement s’est imposé comme un forum académique, contribuant à définir les orientations du paysage médiatique national face aux défis contemporains.

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Photo : VNA/CVN

Le choix de Hai Phong comme ville hôte a insufflé un nouvel élan au festival. Pôle économique parmi les plus dynamiques du nord du Vietnam, la ville, forte de son développement dans les infrastructures, la logistique et les hautes technologies, a trouvé un écho favorable auprès de la communauté journalistique, animée par un esprit d’innovation. L’organisation fluide des activités et l’accueil chaleureux ont permis aux médias de tout le pays de présenter leurs dernières innovations technologiques ainsi que leurs productions de journalisme numérique.

Pour les journalistes, cet événement constitue un rendez-vous privilégié d’échanges, de partage d’expériences et de renforcement des liens professionnels. Le vice-président permanent de l’Association des journalistes du Vietnam, Nguyên Duc Loi, a souligné que l’édition de cette année a témoigné de progrès remarquables, tant en ampleur qu’en qualité, reflétant la volonté des médias nationaux et locaux d’adopter les nouvelles technologies et de maîtriser les flux d’information face à la concurrence croissante des plateformes transfrontalières.

Lors du Forum national de la presse organisé dans le cadre de l’événement, intervenants et chercheurs ont souligné que la technologie, aussi avancée soit-elle, reste un outil, tandis que la force de la presse réside dans la qualité et la véracité de ses contenus. Face à l’essor des réseaux sociaux et à la prolifération des informations non vérifiées, les médias sont appelés à préserver leur rôle de référence en matière d’information. S’ils ne peuvent rivaliser avec les réseaux sociaux en termes de rapidité, ils conservent un avantage majeur : leur crédibilité et leur valeur humaine.

Photo : VNA/CVN

La série d’activités de la Fête nationale de la presse 2026 à Hai Phong a concrétisé plusieurs orientations stratégiques et mis en lumière les grandes lignes du développement des médias vietnamiens, en phase avec les orientations du Parti et de l’État.

Parmi les messages les plus marquants figure l’urgence de protéger les droits d’auteur de la presse à l’ère de l’intelligence artificielle. Lors des forums, experts et dirigeants d’organes de presse ont averti que, sans une protection efficace des contenus journalistiques, la presse risquait de faire face à de sérieux défis dans le contexte de l’essor de l’IA.

Concrétisant la vision stratégique du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, l’un des temps forts des activités de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à la Fête nationale de la presse a été le lancement de la rubrique "Digital Transformation Updates". Celle-ci ambitionne de devenir un espace ouvert de partage des connaissances, favorisant les échanges entre décideurs politiques, scientifiques, entreprises technologiques, acteurs de l’innovation et grand public.

La directrice générale de la VNA et cheffe adjointe de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation de masse, Vu Viêt Trang, a estimé que la Résolution 57 du Bureau politique ouvrait de vastes perspectives de développement en faisant de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique des moteurs essentiels d’une croissance rapide et durable.

La mission de la presse est aujourd’hui de diffuser largement cette vision stratégique afin de transformer les orientations du Parti en prise de conscience collective et en actions concrètes. Dans le même temps, les rédactions doivent elles-mêmes être à l’avant-garde de l’adoption des technologies pour optimiser leurs processus de production et la gestion des rédactions intégrées, afin de s’adapter au nouvel écosystème médiatique.

VNA/CVN