Inde : un avion d'Air India s'écrase à Ahmedabad avec plus de 200 passagers à bord

Un avion de la compagnie Air India, qui devait se rendre à Londres, s'est écrasé jeudi 12 juin avec plus de 200 passagers à bord à l'aéroport d'Ahmedabad dans le Nord-Ouest de l'Inde, ont annoncé les autorités.

"Il y avait plus de 200 passagers à bord de l'avion", qui reliait ,selon la compagnie, Ahmedabad à Londres, au Royaume-Uni, a précisé aux médias un responsable de l'aéroport.

L'avion est le vol Air India 171, a confirmé la compagnie en Inde.

Le ministre indien de l'Aviation, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, s'est dit "choqué et accablé", affirmant que ses "pensées et prières vont à toutes les personnes à bord et à leurs familles".

"Les secours sont mobilisés, et tous les efforts sont faits pour que les équipes médicales (...) soient envoyées rapidement sur le site", a indiqué Ram Mohan Naidu Kinjarapu dans un communiqué.

D'épaisses fumées noires s'élevaient au-dessus de l'aéroport de la ville. Le dernier accident d'avion dans le pays remonte à 2010, quand un avion de la compagnie Air India en provenance de Dubaï s'était écrasé à l'atterrissage à Mangalore, dans le Sud de l'Inde, faisant 158 morts tandis que huit personnes ont réussi à s'extraire des décombres de la carlingue.

